Ivana Gottová a její plány: Po vydání knihy má před sebou jasný úkol

Se vznikem autobiografické knihy Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím měla jeho manželka Ivana spoustu práce. Přestože Mistr stačil své dílo dopsat krátce předtím, než odešel na věčnost, na Ivaně zůstala kompletace knihy. Má cesta za štěstí se konečně dostala do prodeje, a tak si může Ivana konečně oddechnout. Co bude s volným časem dělat?

Vydání velmi očekávané knihy Karla Gotta s názvem Má cesta za štěstím se velmi protáhlo. Autobiografie se měla na pultech obchodů objevit již dávno, po smrti legendárního zpěváka však jeho manželka Ivana nacházela další dokumenty a artefakty, o které nechtěla fanoušky ochudit, a jejich zakomponování do knihy si vyžádalo potřebný čas. „Díky nejbližší rodině jsou v autobiografii také soukromé fotografie a informace, které nikdy předtím nebyly zveřejněny,” uvedla Ivana Gottová v rozhovoru, který byl publikován na oficiálních stránkách Karla Gotta.

Manželovi dala slib

Ivana Gottová svému milovanému Karlovi slíbila, že se postará o to, aby kniha vyšla přesně tak, jak si to zpěvák přál. A to se jí podle všeho také povedlo. „Nejtěžší bylo zcela jednoznačně to, že autor knihy odešel ještě před jejím vydáním. A byl to navíc můj milovaný manžel. Byla jsem si vědoma, že Karlova kniha musí být dokončena a vyjít dle jeho přání. Přistupovala jsem k práci s ohromným respektem a úctou, s ohledem na drahocenný čas, který on sám své knize věnoval, a důležitosti, kterou jí přikládal. Měla jsem ale naštěstí k ruce skvělý tým spolupracovníků, kteří mi pomohli knihu dotáhnout až k jejímu vydání,” prozradila vdova.

Co teď?

S vydáním knihy si nyní může Ivana pořádně oddechnout. Jak prozradila, chce se věnovat hlavně svojí rodině a později i dalším projektům. „Teď chvíli nic plánovat nechci. Potřebuji se po několikaletém jak soukromém, tak pracovně náročném období zastavit a pořádně se nadechnout. Chci se věnovat především dcerám, které mi dospívají před očima a na které jsem kvůli projektům spojeným s Karlem neměla poslední dobou moc času. Naštěstí jsou chápavé a tolerantní. Vědí, že jsem jejich tatínkovi dala slib, že všechny projekty dotáhnu do konce. Také bych se ale ráda třeba podívala na nějaký pěkný film a přečetla si hezkou knihu,” řekla, co by chtěla dělat.

A jak to vypadá, fanoušci zpěváka se také konečně dočkají uvedení dokumentu Karel, které se kvůli epidemii rovněž odkládalo. „Odpočinek občas samozřejmě proložím činnostmi souvisejícími s dalšími projekty. Na podzim chystáme s naší agenturou Karel Gott Agency a distributorem filmů, společností Bontonfilm – kvůli epidemiologické situaci už poněkolikáté – slavnostní premiéru našeho filmového dokumentu Karel a 7. října jeho uvedení do kin,” dodala ještě.

