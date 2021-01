Nový muž? Na Gottovou a Vondráčkovou se usměje štěstí

Vondráčkové nevyšel vztah s Tomášem Plekancem, se kterým má dva syny – Matyáše a Adama. Manželství se snažila udržet, ale rozpadu nešlo zabránit. Po krátké přestřelce, kdy si vyřizovali vzkazy přes média, se jejich vztah uklidnil.

Dnes spolu normálně komunikují. Přesto je Lucie minulostí zklamaná a na toho pravého si chce počkat. „Nemůžete si ze srdce na povel vyrvat osm prožitých let. Takže se do Kanady stále vracím jak kvůli práci, a to vždy ve dnech, kdy jsou děti se svým tatínkem, tak i kvůli klukům, pro které je to jejich domov a mají to tam rádi. Ostatně i pro mě se stala Kanada druhým domovem. Sice drsným a neúprosným, ale nezapomenutelným,“ řekla Vondráčková v rozhovoru pro iDnes.cz.