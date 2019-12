Stále bohatší vdova: Ivana Gottová učinila zásadní rozhodnutí!

Zubní lékaři Zubní lékař - lékařka. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZUBNÍ LÉKAŘ - LÉKAŘKA, Do zubní ordinace v centru Trutnova přijmeme zubního lékaře /lékařku na plný nebo zkráceny úvazek . Nabízíme stabilní práci v příjemném kolektivu, dostatek pacientů pro nadstandardní výkony, příspěvky na další vzdělávání a na stravování, motivační platové ohodnocení a podíl na zisku. V práci využíváme nejmodernější technoligie, mikroskop, intraoralní scaner, CT, každé křeslo je vybaveno vlastním digitálním RTG , strojovou endodoncii, Beefill, apexlokator a mnoho dalších nutných strojů a přístrojů pro špičkovou práci, spolupráce s jednou z nejlepších zubních laboratoře v Praze. Poskutujeme komplexních stomatologickou péči - konzervační, estetika, protetika, parodontologie a implantologie. , Požadujeme do svého týmu komunikativní osobu se zájmem o obor a profesní růst. Praxe vítána, ale není podmínkou. Nástup možný od 1.11.2018 nebo dle domluvy. Možný i zkrácený pracovní úvazek.. Pracoviště: Impladent s.r.o., nábřeží Václava Havla, ďż˝.p. 208, 541 01 Trutnov 1. Informace: Olena Lebedieva, +420 720 072 605.

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zednik/ce - šamotář/ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19536 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Požadavky:, praxe v oboru zednictví vítána, zdravotní způsobilost k práci v rizicích kategorie 3 (prach, hluk, telo, fyzická zátěž, vibrace) nutná, , Kontakt osobně na adrese Ouvalova 390/5, Slaný nebo telefonicky pí. Dagmar Mašlonková, tel. 596 225 219 nebo pí. Iveta Lišková 596 225 209 a domluvit schůzku.. Pracoviště: Teplotechna ostrava a.s. pobočka slaný, Ouvalova, ďż˝.p. 390, 274 01 Slaný 1. Informace: Iveta Lišková, +420 596 225 209.

Gastronomie - Číšník/servírka 16 000 Kč

Nově otevřený Café restaurant na Praze 1 hledá do svého týmu účtujícího číšníka/servírku na HPP. Letní zahrádka, na plný úvazek s nástupním platem 16.000 Kč čistého plus denní tipy dle tržby vyplácené každý den večer. Mladý kolektiv, otvírací doba od 8.30 hod. do 22.00 hod. Výborné pracovní podmínky (+ osobní motivace). Volejte na tel.: 778 412 206 nebo