Slavný zpěvák mluvil Gottové do výchovy. Radil jí, co s dcerou Charlottkou

Po smrti Karla Gotta to má Ivana těžké. Charlotte Ella a Nelly Sofie jsou ještě malé, a tak je musí uchránit od mediálního humbuku, aby je to v budoucnu nepoznamenalo. Na Charlottce už bylo ale dříve vidět, že má pódia ráda a talent po otci nezapře. Ivana ji v tom ale zřejmě zatím podporovat nebude. Poradil jí to totiž zpěvák, který má k její rodině blízko.