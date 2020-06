Nadávky a ponižování! Takhle se vdova po Gottovi chovala k Dominice

Gott jí nejednou přispěl na léčbu, ale Dominika to vždy utratila za něco jiného. Často hlásala, že se bude léčit svépomocí, nicméně to zřejmě nevyšlo. Vydedukovat se to dá velmi snadno ze slov Šárky Rezkové a jejího snoubence Miroslava Kolodzieje , kteří Dominice podali pomocnou ruku.

„V březnu jsem na ni vystartoval a řekl jí, že má velký problém s alkoholem. Řekla mi, že chlastají všichni. Ona tu léčbu nikdy nepodstoupí, ona se má hodně ráda, nikdy jsem nepoznal tak bezcitného a chladného člověka. Má ráda pouze sebe,“ řekl Kolodziej pro expres.cz.