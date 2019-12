Ivana Gottová v těžké situaci: Hrozí deprese i nespavost, říká psychiatr Cimický

„Určitě není rozdíl, jestli prožíváte úmrtí partnera, který byl slavný nebo partnera, se kterým jste žila obyčejný život. Tahle situace je těžká ať tak či tak. Člověk najednou ztrácí určité vazby,“ tvrdí psychiatr Jan Cimický. Ivana s Karlem byla téměř dvacet let, a tak je jasné, že jejich pouto bylo opravdu pevné. I u nich se ale objevily mráčky.

„Ta pevná půda pod nohama se vytváří tou komplicitou páru. I když jsou ve vztahu problémy, což je normální, jelikož vše není ideální, tak to lidi dokáží překonat a to je sblíží. Ve chvíli, kdy odchází ten partner, tak je to bolestné a trvá to dlouho, než se z toho člověk vzpamatuje,“ říká Cimický. Bolest nezmizí mnohdy vůbec nikdy.