Tajemství hvězd: Najde si Ivana Gottová nového muže?

Zpěvák Karel Gott zemřel 1. října roku 2019 a jeho manželka Ivana se od té doby drží v ústraní. Žádné skandály, večírky ani tajní milenci. Smutek za svého muže však držela už dost dlouho a do svého života by nějakou tu lásku vpustit mohla. Jak to bude mít Ivana v tomto roce s muži?

Ivana Gottová byla věrnou oporou svého muže dlouhá léta. Dala mu dvě dcery, lásku a péči, kterou by mu mohl nejeden muž závidět. Když se dozvěděla, že je Karel smrtelně nemocný, vzala situaci do vlastních rukou a o zpěváka pečovala tak, že mu dozajista život prodloužila o pěkných pár let.

Vozila ho po nemocnicích, vyšetřeních, chemoterapiích i léčitelích. Rozhodla se to nevzdat a dobře udělala. Gott byl do posledních chvil šťastný muž obklopený milující rodinou. Nemoc snášel statečně a se smrtí byl prý smířený. Přesto to byl pro celý národ, který měl božského Káju za nesmrtelného, šok. V koncích byla i Ivana, která proplakala dny i noci.

Pryč z očí veřejnosti

Spolu s dcerami se uchýlila do ústraní a snažila se nebýt veřejnosti na očích. Vila na Bertramce, kde mistr bydlel, se totiž stala pietním místem, kam jezdili lidí z celé republiky zapalovat svíčky na jeho počest. Nyní však už přece jen nějaká doba uplynula a smutku po Karlovi by už mohlo být dost. Ivana je poměrně mladá a pěkná žena, která by si nějakou tu lásku a oporu v životě ještě zasloužila.

Vědma Michaela Kudláčková se svých karet zeptala, jak to letos bude mít Ivana s muži. Co jí karty odpověděly? Má se ještě maminka dvou dcer na co těšit? Potká ji další láska?

Láska přijde, říká vědma

"Ano, vypadá to tak, že tady má lásku. Je to muž, který je starší než ona. Přesto ten jejich vztah, láska a štěstí mohou být někým nebo něčím omezeny. Řekněme, že si najde lásku, ale bude za ni muset nějakým způsobem v roce 2021 zabojovat," prozradila Kudláčková.

Také se nechala slyšet, že Ivana bude partnera před veřejností tajit, ale to se nepodaří. Začnou se tedy bok po boku objevovat veřejně. Přejeme Ivaně, aby měla vědma pravdu a Gottová ještě našla v životě spřízněnou duši.

Na píseň, kterou Ivana nazpívala Karlovi k jeho 75. narozeninám, se podívejte ve videu.

Zdroj: Youtube