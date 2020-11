Tisková mluvčí Aneta Stolzová promluvila: Obrovské utrpení rodiny Gottových!

"Urážky své ženy nesl těžce, bral je velmi osobně. Říkal: "Kdo uráží mou ženu, uráží zároveň mě." On jediný věděl, jaká je pravda. Místo aby lidé k Ivaně cítili empatii a uvědomili si, co s dcerkami prožívá, práskali ji bičem do zad, obrazně řečeno. Nemá cenu něco vysvětlovat, někoho obhajovat. Já jsem všechno pozorovala z velké blízkosti, takže vím, co Ivanka pro Karla dělala a jaká obrovská láska mezi nimi panovala," řekla rozhořčená Aneta Stolzová výše zmíněnému deníku.

Po smrti Karla Gotta si ale Ivana Gottová dokázala otočit většinu haterů na svou stranu! Její noblesní chování, a to co dělá pro svého muže i po smrti postupně všechny přesvědčilo, že většina klevet o ní nebylo založených na pravdě…