Co chystá Ivana Gottová? Fanoušky čeká velké překvapení!

Někteří jako by odmítli přijmout, že Karel Gott není mezi námi. Je to totiž teprve dva měsíce, co Mistr odešel do nebe. Davy fanoušků dychtí po vzpomínkové akci, kde by památku Gotta mohly uctít. Ivana Gottová jejich přání vyslyšela. Šušká se, že přípravy už začaly.