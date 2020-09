Ivana Gottová přítele má, pravá láska je ale teprve na cestě, říká vědma

Ivana strávila s Karlem Gottem téměř dvacet let. Byla jediná, kdo ho dokázal zkrotit a ukázat mu, co to znamená rodina. „Ona Gotta opravdu milovala. Vidím tady hodně stresu. Poslední dobou je uzavřená do sebe,“ říká Graciela, co před sebou vidí v kartách.

I když o tom veřejnost neměla ani tušení, sama prý vdova po Gottovi není. „Ivana Gottová vedle sebe někoho má. Na 100% sama není. Nevidím tady lásku, ale nějakého přítele má. Je to muž už z doby, kdy byl Karel naživu,“ vykládá dál Graciela. Je to tedy zřejmě člověk, který Karla znal a dokáže tak pochopit Ivany stesk.