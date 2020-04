Ivana Gottová: Spor o podpis manžela řeší i na Slovensku! Kdo vyhraje soud?

Již od ledna probíhá soudní přelíčení ohledně pozůstalosti po Karlu Gottovi. A právo na podpis je údajně jedním z hlavních témat!

Ivana Gottová je majitelkou práva na jméno Karel Gott, a ráda by k němu připojila i podpis. Jenže, brousí si na něj i další členové rodiny! Dle výše zmíněného magazínu Alena Procházková, jenž celé řízení vede, už předvolala několik pozůstalých, kdo ale soud vyhraje, zatím není vůbec jasné!

Že by se do hry vrátila Dominika Gottová? Která je nyní v tíživé životní situaci a tantiémy za práva by jistě uměla využít? Na tyto odpovědi si budeme muset ještě nějakou chvilku počkat! Šíp Vás ale bude o vývoji jako vždy informovat!