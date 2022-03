Ivana Gottová na udělování vyznamenání zářila: Ozdobila se diamanty od manžela

Zdroj: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Udělování státních vyznamenání se kvůli nemoci prezidenta a pandemii koronaviru několikrát odložilo, nyní se ale všichni dočkali. Kromě známých tváří, které si z rukou prezidenta svůj metál osobně převzaly, se do Pražského hradu dostavila i řada těch, kteří vyznamenání přebírali za již zesnulé osobnosti. Za zpěváka Karla Gotta si pro vyznamenání přišla vdova Ivana. Ta všem vyrazila dech nejen krásnými šaty, které oblékla, ale také diamanty, jež ji zdobily. Nebyly to přitom jen tak ledajaké šperky. Ivana je před lety dostala právě od svého manžela.

Po dlouhém odkladu prezident Miloš Zeman v pondělí 7. března uděloval na Pražském hradu státní vyznamenání za roky 2020 a 2021. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila i Ivana Gottová, která si přišla převzít Řád Bílého lva za svého manžela Karla Gotta. A nutno říct, že své přípravy na honosnou událost rozhodně nepodcenila. Návrh originálních šatů svěřila do rukou svého dlouholetého stylisty a kamaráda Dušana Chrástka. „S Karlem i Ivanou jsem spolupracoval dlouhých šest let. Stali jsme se přáteli, a tím vlastně naše vzájemná spolupráce pokračuje. Po premiéře filmu Karel se ve vzduchu objevila otázka, jaké šaty na převzetí státního vyznamenání. Ivana mi dala důvěru, abych pro ni šaty navrhl a zrealizoval jejich ušití,” nechal se v rozhovoru pro Aha! slyšet Chrástek.

Jako by tam zpěvák byl

K elegantním šatům si Ivana Gottová vzala doplňky, které její outfit ještě podtrhly. Nešlo přitom o nějaké zapůjčené šperky. Ivana totiž zvolila diamantový náhrdelník a náušnice, které jí před lety věnoval sám její manžel. Ivana tak svému manželovi v tichosti vzdala hold a zároveň jí šperky, jež Karel Gott sám vybíral, jistě dávaly pocit, jako by tam její životní láska byla s ní.

Není to přitom poprvé, co se Ivana od smrti manžela na veřejnosti v blyštivých darech od Mistra objevila. „Stejně jako poslední roky po odchodu Karla do pěveckého nebe Ivana opět volila šperky, které ji věnoval její manžel. Šaty jsme doplnili saténovým psaníčkem z večerní kolekce Prada,” prozradil ještě Chrástek.

Trable Jiřiny Bohdalové

Kromě Karla Gotta získali své vyznamenání také například Pavel Trávníček, Josef Dvořák anebo Roman Prymula. Řád Bílého lva, in memoriam, obdržel také zesnulý podnikatel Petr Kellner, za kterého vyznamenání převzala jeho dcera Anna Kellnerová. Mezi vyznamenanými byla i herečka Jiřina Bohdalová, která krátce poté, co si svůj metál převzala, jeho část na pódiu ztratila. Z krabičky jí totiž vypadl odznak. Naštěstí ho ale krátce na to našel producent Miroslav Kolodziej. „To jsem celá já! Jsem ráda, že si toho duchapřítomný pán všiml… Budu teď na to dávat větší pozor,” sypala si legendární herečka popel na hlavu.