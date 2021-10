Ivana Gottová dojala fanoušky svého zesnulého muže: Bolí to, moc nám chybíš

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová před dvěma lety přišla o svého milovaného manžela Karla Gotta, se kterým prožila krásných dvacet let. Vdova známému zpěvákovi poslala nádherný vzkaz do nebe, kterým dojala fanoušky k slzám.

Ivana Gottová a Karel Gott byli ideální manželský pár. Ačkoliv je dělil čtyřicetiletý věkový rozdíl, jejich vztah byl plný lásky a vždy se vzájemně podporovali.

Gottová byla svému muži vždy oddaná a i v těžkých chvílích stála po jeho boku. Bohužel je před dvěma lety navždy rozdělila vážná nemoc zpěváka, které po statečném boji bohužel podlehl.

1. října uplynuly dva roky od úmrtí Karla Gotta a jeho manželka na něj zavzpomínala na sociálních sítích dojemným textem.

Bolí to, moc nám chybíš

"1. říjen. Datum, které mám už navždy vryto do paměti. Jsou to již dva roky, co s námi, drahý Karle, nejsi. Naše dcery už nejsou holčičky, ale velké slečny. Měl bys z nich jistě ohromnou radost. Moc nám chybíš! Bolí to! Stále stejně! Vzpomínáme na každý den po tvém boku. Jsem vděčná za těch krásných 20 let ve tvém náručí. Byl jsi vždy při mně, miloval jsi mě navzdory názorům okolí, věřil jsi stejně jako já v naši věčnou lásku. Zastával ses mě, když mě někteří kritizovali. Byl jsi můj rytíř, který bojoval za pravdu a spravedlnost, i když někdy marně," zavzpomínala Ivana Gottová, pro kterou je ztráta manžela stále velmi bolestivou záležitostí.

"Byla jsem šťastná, že jsem ti tu tvou rytířskost mohla oplatit a stát při tobě až do samého konce a doprovodit tě s dcerami z tvého milovaného domova na druhý břeh… Nepřestávám tě obdivovat za tvoji statečnost, s jakou jsi bojoval o každý další den vedle nás, kvůli tvé autobiografii, tvému dokumentu, našim holčičkám Charlotte a Nelly a také kvůli mně. Naší lásce," dodala.

Gott se nejvíc bál mediální štvanice

Karel Gott se prý obával mediální štvanice, která nastane po jeho smrti. "Bál ses odejít, protože jsi měl obavy, co s námi "potom" bude, bál ses, že se do nás pustí média, budou nás pronásledovat a nedají nám pokoj. Média ale měla a mají vůči nám pochopení a za to jim děkuji. Respektovala to, že jsem se stáhla do ústraní, abych si mohla prožít své truchlení i žal a také dokončit to, co jsem ti slíbila. Zároveň jsem vděčná všem lidem, kteří chodili tiše a pietně uctívat tvoji památku," vyjádřila Ivana Gottová vděk médiím i fanouškům svého muže.

"Děkuji ti za vše, co jsem se od tebe za téměř polovinu mého života po tvém boku naučila. Děkuji ti za ten největší dar, který jsi mi mohl dát — naše dcery! Děkuji ti za vše dobré, co jsi jim předal. Ať už v genech, či pozorováním tebe samotného. Jak známo, děti se učí nejvíce přebíráním vzorců chování svých rodičů. A od tebe (snad i ode mě) dostaly naše holky ten nejlepší základ! Nejen za to ti budu navždy vděčná. Děkuji ti za krásná společná léta. Nebylo to ke konci lehké, ale čtyři roky nemocí jsme zvládli, myslím, velmi důstojně! A pokorně. Pracoval jsi, i když ti nebylo dobře. Přízeň publika byla tvým největším hnacím motorem," poděkovala vdova svému muži a dodala, že by se jistě těšil z obrovské přízně, které se mu i po smrti dostává.

"A nyní se seshora na nás jistě usmíváš. Krásné ohlasy tvých milých příznivců na tvou autobiografii ti mohou být do nebe tou největší satisfakcí. A věřím, že stejně pozitivní budou i na tvůj životní dokument. Moc bych si přála, aby i díky filmu Karel a knize Má cesta za štěstím žil tvůj odkaz dál. Aby tvoje píle, pracovitost a profesionalita inspirovaly mladé lidi. Aby si vzali příklad z tvé pokory, laskavosti, slušnosti a noblesy, která se jakoby postupem času vytrácí. Žil jsi krásný, bohatý a naplněný život. Jsem pyšná, že sis vybral právě mě a mohu s láskou pečovat o tvůj odkaz. V našich srdcích už zůstaneš, milovaný Kájo, napořád. Tvá Ivana," uzavřela Gottová svůj text, který rozplakal nejednoho příznivce Karla Gotta.

Ivana Gottová sdílela s fanoušky krásnou památeční fotografii.