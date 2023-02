Život s Gottem: Ivana mu zprvu dala špatné číslo, pak ho zpocená zahrnula láskou

Zdroj: Profimedia

Bezesporu se jednalo o osudovou lásku. Zpočátku sice krásná, mladá a dravá Ivana po boku umělce o tolik staršího vzbuzovala pochybnosti, po čase ale všechny přesvědčila, že právě díky ní prožil náš nejslavnější zpěvák krásný podzim života. I ona ale dostala po jeho boku do života zkušenosti, ze kterých bude těžit navždy.

Ivana Gottová se vyučila zdravotní sestřičkou, ale své profesi se příliš dlouho nevěnovala, živila se totiž jako asistentka zahraničních hvězd, které u nás natáčely filmy, seriály či reklamy. Kariéru měla tedy slušně našláplou a práci více než pestrou.

Přesto více než dvacet let žila po boku Zlatého slavíka a svou práci naprosto upozadila. Svědomitě se starala, aby mu nic nechybělo a pečovala o něj i rodinu. Stala se z ní žena dohlížející na celý ten kolotoč, který na sebe Karel Gott poutal. A zvládala to skvěle. Vždy měla svou hlavu. což se zpěvákovi líbilo.

Ivana dala Karlovi při prvním setkání špatné telefonní číslo

Karlovi navíc velmi imponovalo, že mu Ivana při prvním setkání dala schválně špatné telefonní číslo, protože byla v té době zadaná a neměla tedy zájem. Gott to ale nevzdal a Ivana přece jen nakonec jeho šarmu podlehla.

„Po nějaké době, když už jsme měli za sebou několik večeří a hodin strávených nad plátnem, u mě jednou odpoledne bez ohlášení zazvonila. Upocená, oblečená jen v teplácích, protože si prý byla zaběhat,“ vzpomínal Gott v knize Má cesta za štěstím.

„Rád jsem ji pozval na kávu. Sotva jsme usedli v kuchyni, oznámila mi: ‚Víš, co se mi přihodilo? Já jsem se zamilovala.‘ ‚No, prosím tě, tak to je dobrá zpráva. A do koho?‘ zeptal jsem se, aniž by mě cokoliv napadlo. Jako bych však vůči tomu neznámému šťastlivci pocítil cosi jako závist. ‚Představ si, že do tebe,‘“ uvedl. „Prý dokonce začala poslouchat moje písně, a to od rána do večera,“ dodal ve své autobiografii zpěvák.

Doma z nového ženicha úplně nadšení nebyli, věděli, že Karel není žádný vrchol ctnosti a že mu ženy leží u nohou, navíc je děsil i velký věkový rozdíl. Ivana se ale odradit nedala, ba dokonce pokročila o level výš a porodila zapřísáhlému starému mládenci dceru Charlotte Ellu. Tím se jeho život s tím Ivaniným neodmyslitelně svázal.

Ivana byla šťastná, že má rodinu a na svatbu se zpěvákem nijak netlačila a to se jí vyplatilo. Vše se odehrálo v Las Vegas, kde si ji Gott tajně vzal. Prstýnky ukázali po příletu na tiskové konferenci, kterou při té příležitosti uspořádali.

Po smrti Karla si Ivana své soukromí pečlivě střeží

V té době už Ivana čekala druhé zpěvákovo dítě, opět dceru. Té dal pár jméno Nelly Sofie. Z Ivany se tedy stala dvojnásobná maminka, která měla neustále co dělat. Do toho Karel stárnul a začaly se přidávat zdravotní problémy, které naštěstí Ivana, coby vystudovaná sestřička, často odhalila včas.

Stála mu po boku až do úplného konce a i poté se důstojně starala o jeho památku. Vlastně stará dodnes. Své soukromí si pečlivě střeží a pokud je po jejím boku někdo jiný, rozhodně ho na veřejnost nebere. Její srdce stále oficiálně patří božskému Kájovi.

Zdroje: Sociální sítě, kniha Má cesta za štěstím