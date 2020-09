Ivana Gottová: Těmito změnami dává najevo, že se u ní něco vážněho mění...

Doprava a logistika - Skladník/ce, expedient/ka - na DPP/DPČ 23 000 Kč

SKLADNÍK/CE, EXPEDIENT/KA - NA DPP/DPČ - Skutečně odpracovaný počet hodin bude záviset na aktuálním rozsahu práce. - Provozujeme unikátní internetové knihkupectví s nejlepší knižní nabídkou ve střední a východní Evropě. Působíme nejenom v Česku, ale také v dalších evropských zemích. Do našeho týmu hledáme na sezónní výpomoc od srpna do prosince kolegy do skladu. POŽADUJEME: Fyzickou zdatnost (nošení těžkých balíků se zásilkami). Časovou flexibilitu, praxe na obdobné pozici výhodou, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost. Vzhledem k fyzické náročnosti práce, je tato pozice svým charakterem vhodná pro osoby s dobrým zdravotním stavem. NÁPLŇ PRÁCE: Příprava a výdej zboží ze skladu, balení zásilek se zbožím pro zákazníky, příjem zboží a jeho uskladnění, odpovědnost za pořádek a správné umístění zboží ve skladu. NABÍZÍME: Nabízíme zajímavou práci v prostředí internetového obchodu, slevu na veškeré zboží, občerstvení na pracovišti, tým mladých lidí, které práce baví. PRVNÍ KONTAKT: Výhradně emailem na adresu: jobs@libris.to Ov.: 9.9.