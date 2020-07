Překvapivé touhy v dětství: Čím chtěla být herečka Ivana Jirešová?

Herečka Iva Jirešová přiznala, že jako malá holka chtěla být doktorkou nebo sestřičkou. Byl to prý takový dětský sen, který u ní přetrvával dlouhou dobu. Nakonec se rozhodla pro jinou kariéru, ale tahle povolání moc uznává.

Herečka se netají, že má k povolání, jež pomáhá zachraňovat lidské životy, jen slova obdivu.

„Mám několik zkušeností a samozřejmě jako každý jsem si s nimi něco užila. Ale to myslím v tom dobrém slova smyslu," uvedla Iva Jirešová.

„Jedna z těch živých vzpomínek, je určitě ta z porodního sálu. Sestra stála u mě, držela pevně za ruku a dívala se mi do očí. Každá matka zná ten pocit, kdy se malý človíček dere na svět, že to mnohdy není úplně jednoduché. A já jsem opravdu cítila tu její podporu, věděla jsem, že tam není se mnou jen fyzicky a jen proto, že musí. To je, myslím si, kromě náročné práce i ta trocha navíc, kterou sestřičky dávají pacientům," dodala Jirešová.

Spokojenost s dcerou

Herečka má pro záchranu ostatních slabost nejspíš i proto, že si v minulosti prožila své.

O milovanou dceru Sofii musela bojovat s bývalým partnerem Ondřejem Höppnerem, což nakonec vedlo k tomu, že při předávání dítěte musela zasahovat i sociální péče. Nakonec se vyostření vztahy trochu otupily, což může být i tím, že se u dcery projevily herecké sklony, které náležité podporuje i její otec. Jirešová se smířila s tím, jaká je sitauce a momentálně si užívá radost, že její dceru vzali na konzervatoř, jak nedávno prozradila magazínu Sedmička.