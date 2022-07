Tragédie Ivany Jirešové: Exmanžel jí ukradl dceru, před smrtí prosil o odpuštění

Zdroj: Profimedia.cz

Znáte ji jako veselou barmanku Lucii ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje už pěknou řádku let. Také si na ni jistě vzpomenete v souvislosti s rozvodem s novinářem Ondřejem Höppnerem, který patřil k nejdrsnějším v českém showbyznysu.

Ivana Jirešová si v životě prošla peklem, ale nezlomilo ji to a stále má úsměv na rtech. Aby také neměla, když je až po uši zamilovaná do mladšího partnera, kvůli kterému se udržuje ve formě. Možná i proto ho s sebou na poslední dovolenou nevzala, ale užívala si nejen relax, ale i sportovní aktivity spolu s dcerou Sofií Frídou na africkém ostrově Djerba.

Nutno podotknout, že Jirešová vypadá na svůj věk dokonale, těžko tak šlo rozeznat, kdo je matka a kdo dcera. Z vyrýsovaných postaviček dvou krásných Češek se místním obyvatelům tajil dech. Ivana však stále myslela na svého zajíčka a nikdo jiný ji nezajímal. Celou dovolenou si provolali a protextovali. Prý se jim stýskalo.

Na dovolenou si vyrazila jen s dcerou

„Jasně, že se na sebe těšíme, ale já jsem opravdu chtěla strávit i nějaký ten holčičí čas s dcerou, protože to nebude dlouho trvat a na dovolenou už se mnou nebude chtít jet. Už teď vím, že se se mnou trošku nudí, takže když vyjíždíme, tak ve vícero lidech,“ prozradila pro super.cz Jirešová, proč s sebou partnera nevzala.

Sofii je sedmnáct let a je po mamince velmi krásná. Ráda cvičí, takže si ženy užívaly jógu každý den. Mladá studentka pražské konzervatoře prý striktně dodržuje zdravý životní styl. Na chlapce prý zatím nemyslí.

Sama si neprošla pěkným dětstvím. Když se její maminka s tatínkem rozváděli, létaly třísky a o Sofii se strhla velká bitva.

Rozvod a soudní tahanice trvaly deset let

„Když jsme se kdysi s Ondřejem rozcházeli, řešili jsme opatrovnictví naší dcery. Soudila jsem se s ním pak následně asi deset let. Byly tam velké lži. Smrtelným úderem pro mě byla exekuce na tříleté dítě, neboli odebrání dítěte násilím z nějakého důvodu. Tím důvodem mělo být, že jsem nepředala dceru v neděli přesně v šestnáct hodin,“ prozradila v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Nakonec si až sama Sofie ve čtrnácti letech mohla vybrat, s kterým rodičem chce žít a zvolila matku. Höppnerovi nezbylo nic jiného, než se s tím smířit. Nakonec režisér podlehl loni v březnu zákeřné nemoci. Před smrtí se s matkou své dcery snažil usmířit.

„Sám za mnou přišel, protože cítil, že už mu není dobře. Chtěl podle mě odejít s čistým štítem. Já už jsem mu odpustila dávno předtím. Všechno to pro mě bylo tak moc těžké, že už vím, že člověk nemůže žít s nenávistí. To bych všem doporučila, odpustit. Jinak člověk nikam nedojde. Jsme na světě od toho, abychom všechny křivdy urovnali. Někdy to nejde činy, ale právě jen tím vnitřním odpuštěním,“ uzavřela své vyprávění herečka.