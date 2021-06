Ivana Jirešová a Ondřej Höppner: Před smrtí novináře se stihli usmířit!

Ivana Jirešová dlouhé roky trávila u soudů, aby dostala svou dceru Sofii do péče. Otec Sofie, novinář Ondřej Höppner, proti tomu ze všech sil bojoval. A občas jejich spory byly opravdu ošklivé. Herečka vedla se svým bývalým partnerem válku, kterou ukončila až těsně před smrtí Höppnera.

Ivana Jirešová a Ondřej Höppner spolu žili celkem tři roky ve společné domácnosti a ze vztahu vznikla dcera Sofie. Pár měsíců po porodu ale herečka zahořela láskou k jinému muži a Höppnera opustila.

V té doby se Jirešová se v té době začala prosazovat v roli barmanky v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě a Höppner, byl šéfredaktorem deníku Aha.

Po rozchodu se ale rodiče Sofie nemohli dohodnout, ke komu dcera půjde a rozjel se kolotoč soudních tahanic, které skončili až dva roky před smrtí Höppnera.

Herečka opakovaně porušovala soudní příkazy

Soud nakonec svěřil Höppnerovi a Jirešové dceru do střídavé péče, s tím ale herečka nesouhlasila a Sofii nepředávala tak, jak bylo napsané v rozsudku. Kvůli tomu šéfredaktor opakovaně na svou bývalou poslal policii ČR.

"Byla jsem ve vypjaté situaci a neuvědomovala jsem si, že za své chování mohu být obžalována. Přiznávám, že jsem otci několikrát odmítla dát naší dceru Sofii, a tím jsem nerespektovala soudní nařízení. Ale jednala jsem v jejím zájmu," hájila se tehdy herečka u soudu.

"Věřím, že se Ivana poučí a začne respektovat právo dítěte na oba rodiče. Soud rozhodl velmi velkoryse a snad i moudře. Doufejme, že tento rozsudek nebude návodem pro ostatní matky, že stačí deset minut veřejné lítosti, aby jim bylo odpuštěno několik let nepředávání a manipulací dětí proti druhému rodiči," okomentoval Höppner vývoj situace. Nakonec Jirešová dosáhla svého a před dvěma lety se jí konečně podařilo dceru získat do péče, ta se ale dostala do pubertálního věku a ze své vůle často za otcem utíkala…

Jirešová se s Höppnerem usmířila před jeho smrtí

Ondřej Höppner podlehl rakovině letos na konci března a podle Jirešové jejich dceři Sofii ještě celá věc pořádně nedochází.

"Je to ještě čerstvé, nevím, jestli si to Sofi celé uvědomuje. Velmi nám pomohla manželka Ondřeje. Celá rodina. Uvidíme, jak to bude zvládat dál. Sofi byla v mé péči poslední dva roky," svěřila se Ivana Jirešová webu Super.cz.

Hvězda Ordinace také přiznala, že se jí bývalý partner ozval před svou smrtí a stihli se usmířit. "Ondřej mě kontaktoval předtím, než odešel. Srovnalo se to. Bylo všechno odpuštěno. Nicméně věci, které se staly, jsou v Sofii uvnitř, i u mě. Já už je mám ale zpracované a z ničeho ho dnes neviním. Došlo ke smíření," říká Jirešová. Šrámy na srdci ale zůstávají jak herečce, tak její dceři, která měla dětství poznamenané hádkami rodičů. Nic z toho už se bohužel zpět vrátit nedá.