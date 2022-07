K mamince si pro rady nechodím: Dcera Jirešové je samorost, v 18 odchází z domu

Ivana Jirešová a dcera Sofie

Půvabná barmanka Lucie z Ordinace v růžové zahradě má už plnoletou dceru. Při pohledu na Ivanu Jirešovou se Sofií by málokdo hádal to, že to jsou matka a dcera, vypadají spíše jako sestry, Sofie už mámu dokonce i přerostla.

Odchod z domu Ivana se velmi brzo dočkala toho, čeho se bojí každý rodič. Sofie jí oznámila, že odchází z domu. Ve svých čerstvých osmnácti letech chce začít žít sama, Ivana k překvapení všech její rozhodnutí zcela podporuje. „Já si to hrozně přeju. Jako naprosto vážně. Myslím si, že jí to pomůže, je to hlavně o ní. Samozřejmě kdyby se cokoliv stalo, jsem tady pořád pro ni. Vždycky budu, celý život, ale myslím si, že ta samostatnost je pro ni nesmírně důležitá," řekla super.cz. Na druhou stranu si myslí, že si samostatný život Sofie jen vyzkouší. „Hlasuju pro to, aby si to vyzkoušela. Za jak dlouho se vrátí, jestli se vrátí, to je ve hvězdách." Talentovaná dívka Sofie je po své matce nejen půvabná, ale i talentovaná. Věnuje se umění, studuje konzervatoř, píše divadelní hry a také hraje. Jedna z her, které napsala, bude mít premiéru na podzim v Divadle v Celetné. „To je moje prvotina, těším se. Divadlo mě láká, narozdíl od seriálu nebo filmu. K mamince si pro rady nechodím," prozradila Sofie. Aby toho neměla málo, některé večery zpívá po barech, miluje totiž jazz. Ivana se tak o svou dceru bát nemusí, ve světě showbyznysu se rozhodně neztratí.