Ivana Trumpová v 70. letech zářila: Dávné snímky ukazují, proč po ní muži šíleli

Ivana Trumpová se po většinu svého života věnovala podnikání, v sedmdesátých letech se ale díky vysportované postavě a krásné tváři živila i jako modelka. A právě v té době po ní šílely tisíce mužů. Jedním z nich byl i Donald Trump, za kterého se později provdala. Ještě před ním ale randila například i se skladatelem Jiřím Štaidlem.

Ve čtvrtek 14. července 2022 svět navždy přišel o úspěšnou podnikatelku Ivanu Trumpovou, kterou lze právem považovat za jednu z nejúspěšnějších a nejznámějších Češek. Ivana se narodila 20. února 1949 v Československu ve městě Gottwaldov (dnešní Zlín) do rodiny elektromechanika a telefonní operátorky. Od dětství tíhla ke sportu, hlavně pak k lyžování. Vystudovala Univerzitu Karlovu a získala magisterský titul z tělesné výchovy. Kromě sportu se ale věnovala také modelingu. A právě díky němu se setkala s Donaldem Trumpem.

Svět i muži jí leželi u nohou

Ivana byla nesmírně krásná, a tak neměla nouzi o ctitele. Ještě než se ale v roce 1976 setkala v New Yorku s Donaldem Trumpem, za kterého se později provdala a v manželství s ním strávila 16 let, randila například i se skladatelem Jiřím Štaidlem. Na něj podle webu iDNES vzpomínala i v jenom z rozhovorů. I když vzhledově nebyl úplně její typ, po lidské stránce si velmi rozuměli. „Oba jsme byli až po uši zamilovaní,” nechala se kdysi slyšet.

Kráska chtěla cestovat a komunistické Československo jí nevyhovovalo. Proto se v roce 1971 provdala „z rozumu”. Vzala si rakouského lyžaře Alfreda Winklmayra, aby získala rakouský pas a otevřely se jí tak dveře do celého světa. O rok později emigrovala do Kanady.

Žena s nevídaných úspěchem

V Kanadě se Ivana živila jako instruktorka lyžování a také jako příležitostná modelka. Právě při jedné z pracovních cest v rámci modelingu do Spojených států se seznámila s Donaldem Trumpem a rok na to se vzali. Z jejich manželství vzešly tři děti – Donald mladší, Eric a Ivanka. Ivana ovšem nebyla jen ženou v domácnosti, i když si to díky příjmům manžela mohla s přehledem dovolit, ale toužila se do podnikání zapojit. Manželovi tak pomáhala v rozvoji jeho impéria a brzy si vybudovala vážené jméno. Podnikání se pak věnovala i po rozvodu s Donaldem a byla stále velmi, možná i více, úspěšná.

Ivana Trumpová byla pro mnohé obrovskou inspirací. Zemřela ve čtvrtek 14. července 2022 ve svém bytě v New Yorku. Podle webu Associated Press mohly být příčinou smrti buď srdeční selhání, nebo fatální úraz způsobený pádem ze schodů.