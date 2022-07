Ivana Trumpová a její lásky: Jeden manžel jí ublížil, druhý ji žaloval

Zdroj: Profimedia/Courtesy Everett Collection

O Ivanu Trampovou během jejího života bezpochyby usilovala spousta mužů, sama podnikatelka si ovšem vždy pečlivě vybírala, komu nakonec padla do náruče. Zamilovala se celkem čtyřikrát, ani jedna z jejích lásek však bohužel neměla šťastný konec.

Ivana Trumpová byla nesmírně inteligentní a okouzlující ženou, která se díky své lásce ke sportu udržovala ve formě prakticky po celou dobu svého života. Není proto překvapující, že o její přízeň a srdce usilovala velká spousta mužů. Jen někteří ale měli to štěstí a mohli vstoupit do jejího života.

První láska

Na začátku sedmdesátých let, kdy Ivana Trumpová v Praze studovala vysokou školu, se seznámila s hudebním skladatelem Jiřím Štaidlem. A láska to byla opravdu velká. Přestože podle webu iDNES nebyl Štaidl vyloženě typem muže, který by ji po fyzické stránce stoprocentně přitahoval, neuvěřitelně si spolu rozuměli a byli spolu velmi šťastní. „Oba jsme byli po uši zamilovaní,” uvedla kdysi v jednom z rozhovorů.

I když byla ovšem Ivana šťastná ve vztahu, nebyla šťastná v tehdejším Československu. Začala tedy spřádat plán, jak by mohla ze své vlasti uniknout. Nakonec si v roce 1971 vzala rakouského lyžaře Alfreda Winkmayra, aby získala rakouský pas a mohla utéct na západ. Doklad získala v roce 1972 a krátce na to emigrovala do Kanady. O rok později se s manželem rozvedla.

Manželství, které ji dostalo na vrchol

Během života v Kanadě se Ivana živila jako instruktorka lyžování a také jako příležitostná modelka. Díky jedné ze zakázek se dostala do New Yorku, kde se seznámila s pravděpodobně nejdůležitějším mužem svého života. Donalda Trumpa oslnila nejen svou krásou, ale také inteligencí. V dubnu 1977 se vzali a v prosinci téhož roku se jim narodil syn Donald mladší. Manželství vydrželo 15 let a vzešly z něj ještě další dva potomci – syn Eric a dcera Ivanka. Realitní magnát a jeho pravá ruka, kterou Ivana byla, se brzy dostali na vrchol. Společně podnikali a Ivana se krátce na to stala jednou z nejváženějších osobností newyorské smetánky. V roce 1992 ovšem manželství skončilo, neboť byl Trump své manželce nevěrný.

Žaloba z obou stran

O tři roky později se Ivana provdala za italského podnikatele Riccarda Mazzucchelliho, manželství ale vydrželo jen dva roky. Podnikatelka následně Riccarda žalovala a dožadovala se vyplacení odškodného ve výši 15 milionů dolarů, a to kvůli tomu, že měl její bývalý manžel porušit mlčenlivost týkající se jejich předmanželské smlouvy. Na to pak Riccardo žaloval Ivanu a Donalda Trampa za urážku na cti. Trojice se nakonec ale vyrovnala mimosoudně.

Ivana byla následně několik dlouhých let sama, a to až do roku 2008, kdy si vzala italského modela Rossano Rubicondi, který byl o 23 let mladší. Manželé ovšem trávili spoustu času odděleně. Rossano byl většinou v Itálii kvůli své práci, Ivana naopak v New Yorku nebo na Floridě. Vztah na dálku nefungoval a manželství skončilo o rok později rozvodem. Ivana a Rossano ale zůstali přáteli. A to až do listopadu 2021, kdy model ve věku 49 let zemřel v důsledku zdravotních komplikací.