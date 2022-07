Ivana Trumpová a její pohřeb: Nad posledním rozloučením visí velký otazník

Zdroj: Profimedia

S oblíbenou podnikatelkou Ivanou Trumpovou, která v polovině druhého týdne zemřela ve svém bytě v New Yorku, se budou moci její nejbližší rozloučit ve středu 20. července. Účast na pohřbu, jež se uskuteční v kostele na Manhattanu, potvrdily její tři děti se svými rodinami. Důležitá osoba z jejího života ovšem dosud nesdělila, zda se s Ivanou přijde rozloučit.

Ve čtvrtek 14. července 2022 zasáhla celý svět smutná zpráva. Úspěšná česká podnikatelka Ivana Trumpová, která od konce 70. let žila trvala ve Spojených státech, zemřela. O necelý týden později, konkrétně ve středu 20. července, budou mít pozůstalí možnost se s Ivanou rozloučit. Podle informací webu Daily Mail se pohřeb bývalé manželky Donalda Trumpa uskuteční v kostele v newyorské částí Upper East Side, kde Ivana žila.

Účast exmanžela je nejistá

Podle zdroje, který promluvil pro zmíněnou redakci, je potvrzeno, že na pohřeb kromě spousty dalších dorazí také Ivaniny děti – Donald mladší, Eric a dcera Ivanka. Co ovšem dosud nebylo potvrzeno, je účast jejího bývalého manžela a exprezidenta Spojených států Donalda Trumpa.

Ivana Trumpová a Donald Trump strávili v manželství 15 let. Rozvedli se v roce 1992, avšak i po rozvodu zůstávali přáteli a byli si velmi blízcí. „Byla nádhernou, krásnou a úžasnou ženou, která vedla skvělý a inspirující život. Její pýchou a radostí byly její tři děti Donald mladší, Ivanka a Eric. Byla na ně velmi pyšná, stejně jako jsme byli my pyšni na ni,” napsal zdrcený Donald na sociální síti poté, co se dozvěděl o smrti své bývalé manželky. Svou účast na pohřbu prozatím nepotvrdil. Je ale jasné, že pokud přijde, svou současnou manželku Melanii Trumpovou nechá doma.

Pád ze schodů

Ivana Trumpová zemřela ve svém domě v luxusní části New Yorku Upper East Side. Její tělo bylo nalezeno poblíž schodiště. Podle prvotních spekulací se hovořilo o tom, že mohla být příčinou její smrti srdeční příhoda. Pitva ovšem podle webu New York Post prokázala, že za smrtí Ivany Trumpové stálo fatální poranění trupu, ke kterému došlo při pádu ze schodů. Cizí zavinění bylo vyloučeno.