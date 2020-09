Ivana Trumpová: Jak vypadala v době, kdy sbalila prezidenta a jak vypadá nyní?

Zdroj: Profimedia.cz, Martin Štěrba/Mafra

Jedna z nejslavnějších českých rodaček Ivana Trumpová se narodila před více než jedenasedmesáti lety do tehdejšího Československa, což nehrálo do karet jejím velkým plánům. Způsob emigrace krásné blondýny vešel doslova do dějin.