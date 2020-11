Ivana Devátá opět bojuje se zdravím: Mozková mrtvice a částečné ochrnutí!

"Stalo se mi to asi před dvěma měsíci. Večer si lehnete úplně zdravý a ráno se probudíte ochrnutý. Mluvení a polykání se mi ale už velice zlepšilo. Předtím jsem mluvila jak Angličan s bramborou v puse. Dost slušně už funguje i pravá ruka, levá noha je ale pořád blbá. Kulhám a když déle stojím, nohy se mi třesou. Musím být pořád doma," popsala Ivanka Devátá hrůzný zážitek deníku Extra.cz.

Herečka se netají tím, že je za pomoc svých synů, velmi ráda, vše mohlo totiž dopadnout ještě hůř!

"Mohlo to být horší, mohla jsem zůstat jako ležák a nemluvit. Měla jsem vlastně slabou mrtvici. Nohy mě ale zlobily už dlouho. Jen jsem na to nedbala, říkala jsem si, že to bude stářím. Pak se to ale vyvrbilo. Ještě, že ty svoje syny mám, jsem hrozně ráda. Byli to oni, kdo mě odvezl do nemocnice. Jsem celkem pozitivní, netrpím pocitem osamění, mluvím s nimi často, ale celkově je to teď blbé," postěžovala si stejnému webu.

Ivanku Devátou navíc trápí další věc, kvůli následkům mrtvice aktuálně nemůže psát své milované knihy!