Iveta Bartošová před smrtí chtěla comeback: Toužila navázat na úspěch z 90. let

Iveta Bartošová

Zpěvačka Iveta Bartošová by 8. dubna bývala oslavila své 56. narozeniny. Od její tragické smrti, které šla zpěvačka sama do náručí, uplynulo už bezmála osm let. Její život ale dodnes mnohé fascinuje. Hlavně pak období, kdy byla na absolutním vrcholu. Právě v těch časech jí byl velmi blízký její fotograf a tehdejší manažer Miloš Schmiedberger. Ten nyní vzpomínal na to, jaká Iveta Bartošová byla.

Byly doby, kdy zpěvačka Iveta Bartošová sklízela jeden úspěch za druhým, její desky se prodávaly po statisících a pravidelně se umísťovala na předních příčkách ankety Zlatý slavík. Ikona české popmusic zažívala největší chvíle slávy v devadesátých letech a fanoušci jí leželi u nohou. Pak na sebe ale začala upozorňovat více svými bulvárními kauzami, které její hudební nadání překřičely. Právě ale léta předtím byly jedním z nejlepších časů, které Iveta Bartošová kdy zažila. Rád na ně ostatně vzpomíná i její dřívější manažer a fotograf Miloš Schmiedberger. Ten se s ní seznámil na začátku 90. let přes Ladislava Štaidla. O jejím talentu věděl, měl ale pocit, že ho zpěvačka málo ukazuje. „Říkal jsem jí, hele, bylo by dobré, kdybys měla nějakou vlastní show. Už jsi začínající hvězda, pojďme něco vymyslet," připomněl fotograf jedno z prvních setkání s Ivetou pro web iDNES. Obrovský úspěch A Iveta souhlasila. Turné s názvem Iveta poslouchá Luxembourg krátce na to vzniklo a mělo nevídaný úspěch. Iveta na pódiu nejen zpívala, ale také tančila a zářila z ní obrovská energie. Svým vystupováním se vyrovnala i mnohem slavnějším světovým hvězdám. Fanoušci ji milovali a každým dnem jich bylo víc a víc. Několik jejích koncertů z turné se dokonce beznadějně vyprodalo. Několik měsíců spolupráce Ivety a Miloše fungovalo skvěle, pak se ale cosi změnilo. S rostoucí slávou už nechtěla Iveta poslouchat rady týmu Ladislava Štaidla a chtěla si kráčet vlastní cestou. Byla umíněná a nechtěla nikoho poslouchat. To vyeskalovalo ve chvíli, kdy před zcela vyprodaným koncertem Milošovi Schmiedbergerovi oznámila, že zkrátka zpívat nebude a odešla. To ho natolik naštvalo, že s ní okamžitě rozvázal spolupráci. Toužila po comebacku „Jednoho dne zvedla kotvy a utekla. Pak jel příběh, o kterém se ani nechci bavit, protože to už bylo jenom trapné. Třeba kauza Tříska a další aféry. To už bylo nad moje síly, už jsem neměl zájem," uvedl Miloš Schimedberger, že ani později nechtěl s Ivetou navázat tam, kde skončili. Čas od času se ale přece jen kontaktovali. Asi půl roku před svou smrtí se Iveta Milošovi ozvala s tím, že by se ráda vrátila v plné síle na scénu. Dokonce hovořila o tom, že by mohli naplánovat nové turné s názvem Iveta poslouchá Luxembourg 2. Její nadšení ale brzy přešlo a turné se, jak je známo, už nikdy neuskutečnilo.