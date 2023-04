Bartošová pod alkoterorem Martucciho? Její ex ji málem zabil, naznačuje Rychtář

Zdroj: Profimedia

Brzy uplyne devět let od sebevraždy Ivety Bartošové, která svůj život ukončila skokem pod vlak. V srdcích fanoušků ale pěvecká hvězda žije dál a s láskou na svou manželku myslí také vdovec Josef Rychtář. Jak na vztah se známou zpěvačkou vzpomíná a čeho lituje?

Dne 29. dubna tohoto roku to bude přesně devět let, co Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Před smrtí byla zpěvačka provdaná za podnikatele Josefa Rychtáře a vdovec po letech zpytuje svědomí a tvrdí, že některé věci mohl udělat jinak.

"Pokud bych měl dnes s odstupem času nějak vyhodnotit to soužití s Ivetkou, tak si myslím, že jsem měl jiným způsobem komunikovat s médii. Já jsem se tehdy v podstatě ocitl vedle úžasné holky, která byla zároveň i celebritou a skvělou zpěvačkou. Samozřejmě jsem trochu tu její minulost znal. Znali jsme se léta, než jsme se dali dohromady. Tenkrát jsem Ivetce hlídal nemovitost a prováděl ostrahu objektu a další věci. Takže já jsem tehdy tu svou roli vnímal tak, že musím Ivetku před těmi médii ochraňovat. Ale podotýkám, že to bylo i tím, že Ivetka měla s médii z minulosti určitou zkušenost. Měl jsem pocit, že už před naším vztahem média na Ivetku útočila a až příliš řešila její soukromí. Nedokázal jsem se s tím smířit. Nebudu nikoho jmenovat, ale často o Ivetce v novinách vycházely nepravdy," svěřil se Rychtář v rozhovoru pro Expres.

"Nicméně když jsem do toho vztahu s Ivetkou vstoupil, znal jsem tyhle věci jen okrajově. Nikdy jsem v ničem takovém nežil. Takže jsem vlastně nedokázal rozeznávat a rozlišovat, která média jsou slušná a která jsou už víceméně agresivní. Házel jsem všechna do jednoho pytle a někdy jsem se i já pak choval agresivně. Musím říct, že to mé vystupování posléze uškodilo mé pověsti," dodal vdovec s tím, že se možná měl více snažit s novináři jednat slušně a korektně.

Tenkrát jsem na ni zvýšil hlas

Josef Rychtář byl v očích veřejnosti považován za tyrana a mnohdy čelil drsné kritice veřejnosti, podle něj ale opět šlo o překroucený mediální obraz jeho osoby. V té době se totiž objevila videa, na kterých sama Iveta Bartošová tvrdila, že je na ni manžel zlý. Na zpěvačce navíc bylo znát, že je pod vlivem alkoholu či léků.

"Tenkrát se točil dokument pro televizi TV Pětka a Ivetka měla jet na natáčení. Budu mluvit na rovinu. Když jsem odešel s Ivetkou bydlet do Uhříněvsi, chtěl jsem ten dům dát dohromady a pořádně tam uklidit, vymalovat a další věci. Ivetka v něm totiž dlouho nebydlela. Když jsem tam začal vyklízet, nacházel jsem tam lahve od alkoholu. Bylo to vlastně po tom období, kdy byli jejími partnery Jiří Pomeje či Domenico Martucci. Já jsem to neřešil. Ivetka mi říkala, že to je ještě po Jirkovi, a podobně. Nepříslušelo mi hledat nějaké důkazy a zabývat se tím do hloubky. Tenkrát jsem ale zjistil, že když jela na to natáčení, napila se. Možná měla pocit, že to nezvládne, tak si dala na kuráž. Tehdy se nahoře v patře připravovala v koupelně. Když potom přišla dolů, poznal jsem na ní, že není v pořádku. Tenkrát jsem na ni zvýšil hlas. Víte co… Mně to vadilo. Nechtěl jsem, aby ji takhle veřejnost viděla. A z toho vlastně vzniklo to video z jejího domu. Následně pak o mně mluvila ještě na videu natočeném v autě. Já jsem jen nechtěl, aby pila," vysvětlil Rychtář výše zmíněnému webu.

Kupoval jsem bílé víno a míchal ho s vodou

Vdovec prý plánoval Ivetu Bartošovou několikrát poslat na léčení, bohužel se mu to ale nepodařilo. "Chtěl jsem ji dát na léčení. Když ji ale tenkrát pan Macura odvezl do Itálie, což si lidé jistě pamatují, tak nám tam řekli v nemocnici zásadní věc. Ona v té Itálii byla nějakou dobu u Martucciho, kde ji nalévali alkoholem takovým způsobem, že měl lékař pochybnosti, že ji vůbec dovezeme do České republiky. Tenkrát mi v Itálii bylo řečeno, že abychom ji do Česka dovezli, musí v těle prostě mít nějakou hladinu alkoholu, jinak by měla takzvaný abstinenční záchvat, který by mohl přivodit i smrt. To není můj výmysl. Když člověk nadměrně a dlouhodobě užívá alkohol a najednou ho prudce vysadí, skutečně může zemřít. Takže jsem po cestě domů kupoval bílé víno, které jsem jí míchal s vodou. Dělal jsem jí takový střik, aby tam měla nějaké to minimum alkoholu, ale zároveň ji to neohrozilo na životě," popsal Josef Rychtář, jak ji její ex Domenico Martucci ohrozil na životě.

"Pamatuji si, že když byla v psychiatrické léčebně v Kroměříži, podepsala revers a utekla odtamtud. Tenkrát jsem našel jednu soukromou kliniku, kam by mohla jít. Chtěl jsem to zkusit, ale ona řekla, že v žádném případě do léčebny nepůjde, protože by ji to zabilo. Věděl jsem, že i kdybych ji někam proti její vůli odvezl, stejně by odtamtud odešla. Řešit jsme to ale museli. Nechtěl jsem jí ale dělat žádného policajta a kontrolovat, jestli si tajně nekoupila alkohol. Zkoušeli jsme tedy v rámci domácí péče tu hladinu alkoholu snižovat, aby se od toho úplně oprostila. Tím, že jsem měl firmu a mohl jsem s ní být prakticky pořád doma, jsem ji měl pod kontrolou a ona si alkohol nemohla koupit. Jak jsem ale už říkal, dělal jsem jí slabý vinný střik, aby neměla zdravotní problémy. I to jsme ale potom odbourali a občas jsem už jen kupoval černé pivo," zavzpomínal poslední manžel Bartošové.

Podle Rychtáře v osudný den nebyla Bartošová pod vlivem žádných omamných látek. "Obdržel jsem od policie pitevní zprávu, na kterou jsem měl coby manžel právo. Zároveň jsem si také vyžádal podrobnou pitvu na patologii ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Výsledek byl, že při pitvě nebylo zjištěno požití alkoholu nebo nějakých léků. Na jednu stranu mě to strašně uspokojilo. Říkal jsem si, že tak alespoň mohu vyvrátit všechny ty lži, které se v souvislosti s Ivetčinou smrtí napsaly. Na stranu druhou jsem se dodnes nevyrovnal s tím, co se stalo. Když jdu na to místo, kde se neštěstí odehrálo, říkám si, že bych si jako střízlivý člověk nedokázal stoupnout před vlak s tím, že vím, že je to konec života. Stále si kladu otázku, co se v hlavičce Ivetky stalo, když se bez vlivu jakékoli návykové látky rozhodla ukončit život takovým drastickým způsobem," uzavřel vdovec, který je z tragické ztráty své ženy dodnes zdrcený.