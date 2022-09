Bartošová Štaidlovi propadla a otěhotněla s ním, ten ji poslal na potrat

Zdroj: Profimedia

Veřejně se ví, že zpěvačka Iveta Bartošová neměla na muže ve svém životě štěstí. Většina ji jen využívala a na její slavě si přihřívala polívčičku. Takový ale nebyl Ladislav Štaidl, který byl tím, co z ní udělal hvězdu první velikosti. Dokonce se kvůli ní pohádal i s Gottem a zplodil s ní syna Artura. I přesto však vztah nevydržel.

Ladislav Štaidl patřil ve své době mezi velmi úspěšné umělce a také byl svůdníkem, kterému neodolala žádná žena. Tvořil s Gottem legendární duo, před kterým se měla na pozoru každá sukně. Jenže pak v roce 1986 potkal mladinkou a krásnou zpěvačku Ivetu Bartošovou a zamiloval se.

„Jeli jsme spolu do Alp za ostatními, kde měl Gott koncert. Povídala jsem mu o celém svém životě a on mě pochopil a chytil za ruku… Já se celá rozechvěla. Najednou jsem cítila, že ho moc chci, protože mě chápe,“ prozradila už, když žila s Jiřím Pomejem, o svém vztahu se Štaidlem do knihy Bartošová.

Štaidl tenkrát nic nenamítal, milá blondýnka se mu také líbila a tak vznikla láska. Začali spolu žít v Apolinářské ulici, i když byl tenkrát skladatel ještě ženatý. Tenkrát jí řekl, že se ale nebude rozvádět, ani s ní nechce žádné dítě. Iveta však stejně otěhotněla a musela jít ve čtvrtém měsíci na potrat. Bartošová to ale nevzdávala a Štaidla se jí podařilo oblafnout znovu, tentokrát na dovolené na Floridě a otěhotnět. Nejprve prý opět vyváděl, pak měl radost, ale pak zase vyváděl. Iveta se mu však tentokrát vzepřela.

Dítě se rozhodla si nechat za každých okolností

„Řekla jsem mu, že si dítě nechám, i kdyby udělal kdovíco. Ať mě vyhodí, zabije, ale stejně si to vzít nenechám. Byla jsem smířená s tím, že se o něj budu starat sama. Ale věděla jsem, že to dítě s Láďou chci, protože bude úžasné a dokonalé. A ono to tak také je. Artur je dokonalý,“ řekla do knihy.

Artur se narodila 11. října roku 1996 a Štaidl byl prý opravdu šťastný, když ho držel v náručí. Iveta rodila císařským řezem při epidurální anestezii. Přenášela totiž tři týdny, Arturovi se nechtěla ven. Jak kdyby už tenkrát věděl, kolik hrůz ho v životě čeká. Pár se i s miminkem přestěhoval do vily v Jevanech.

„Rozhodla jsem to já o Vánocích, ale vymysleli jsme to už v době, kdy jsem řekla, že si Artura vzít nenechám. A tak Láďa řekl, že Jevany zrekonstruujeme a budou pro nás. A že si tam uděláme krásný život s miminkem," věřila Iveta. V Jevanech však nakonec žili jen tři roky. Bartošová se totiž poté rozhodla, že Štaidla po třinácti letech opustí. Štaidl se s tím nesmířil a začal boj o syna Artura. Hudebník ho žádal do vlastní péče, ale neuspěl.

Iveta šla po rozvodu se Štaidlem rychle ke dnu

Iveta šla od té doby ke dnu. Začala pít a do toho brala prášky, o syna se nebyla schopná pořádně starat. Iveta se několikrát dostala do psychiatrické léčebny a dokonce se čtyřikrát pokusila o sebevraždu. Tenkrát ještě neúspěšně. O střídání milenců nemluvě.

Soud nakonec Štaidlovi roku 2010 vyhověl, a jelikož už bylo Arturovi čtrnáct let, sám řekl, že chce žít s otcem. To už byl pro Ivetu opravdu konec.

„Artur je to nejvíc, co mám, bez něho nemůžu žít. Je to moje vymodlené dítě,“ plakala Iveta, která se však ani kvůli němu nezvládla zvednout ze dna a raději svůj život ukončila skokem pod vlak. Artur tak zůstal s otcem.

Štaidl však nakonec také skončil špatně. Bojoval s covidem na ARO ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale bohužel mu ve svých pětasedmdesáti letech nakonec 7. ledna 2021 podlehl.