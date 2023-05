Iveta Bartošová si s Penkem prožila peklo: Zpěvák ji podváděl přímo před očima

Zdroj: Kundrát / CNC / Profimedia/Koláž Šíp

Krásná zpěvačka Iveta Bartošová neměla ve svém životě o muže nouzi. Jedním z nich byl i zpěvák Michal Penk, se kterým Iveta kdysi udržovala krátký poměr. Láska to ale rozhodně nebyla šťastná. Měla totiž podle Ivety skončit poté, co ji Penk podváděl přímo před jejíma očima.

Po smrti Petra Sepéšiho trvalo Ivetě Bartošové několik let, než se jí podařilo znovu se zamilovat. Láska ale přišla. Iveta se totiž zakoukala do zpěváka Michala Penka, který ji ihned okouzlil. „Pozvala mě tehdy dál. Bavili jsme se o pečení nějakého koláče a ona slíbila, že když příště přinesu litr mléka, upeče mi ho. A tak jsem to při první možné příležitosti udělal. Zazvonil jsem u ní s litrem mléka a lahví becherovky,” popisoval začátky vztahu s Ivetou Bartošovou Penk v magazínu Téma.

Krátký románek

Dvojice spolu nakonec strávila několik měsíců, které byly zalité sluncem. Pak se ale nad jejich láskou začala stahovat mračna. Jak uvedl Penk, důvodem rozpadu jeho vztahu s Bartošovou měla být žárlivost. „Přišla s tím, že nikdy nebyla v Itálii a že ji Martin Vačkář, manžel zpěvačky a herečky Světlany Nálepkové, pozval na výlet kabrioletem do Říma. O mně v nabídce nic nepadlo. Tvrdila, že je snad jasné, že tam jede jenom na výlet, ale já žárlil. Řekl bych až otravně,” sypal si popel na hlavu zpěvák, který byl do Ivety dle svých slov velmi zamilovaný. Sama Iveta ale konec vztahu viděla úplně jinak…

Podváděl ji před očima

Iveta Bartošová se totiž o vztahu s Michalem Penkem před lety rozepsala ve své knize Neměla jsem se nikdy narodit. A konec lásky podle ní tkvěl v úplně něčem jiném. Když se totiž dvojice společně vypravila na Kubu, kde společně natáčela televizní pořad, zpěvák se tam měl zamilovat do exotické krásky.

„Zahýbal mi tam přímo před mýma očima. A dělalo mu to dobře. Sice to nebylo přímo přede mnou v pokoji, ale s tou holkou se přede mnou klidně sebral a odešel s ní někam do lesa. Chtěl, abych to věděla,” vzpomínala smutně Iveta Bartošová, která měla na muže velkou smůlu.