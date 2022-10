Iveta Bartošová obětí únosu? Druhá řada minisérie připomene obří skandál

Zdroj: Václav Jirsa / Právo / Profimedia

V současné době probíhá natáčení druhé řady minisérie Iveta, ve které se tvůrci zaměří na devadesátá léta a s nimi spojené radosti i strasti zpěvačky Ivety Bartošové. Právě v devadesátých letech plnila Iveta titulní stránky bulvárních novin, když kolem její osoby vypuknul skandál obřích rozměrů.

Těžištěm vznikající druhé řady minisérie Iveta bude kromě zpěvaččina soukromého života také její fenomenální kariérní vzestup. Diváci se prostřednictvím tří dílů minisérie přenesou do období, kdy Iveta sbírá jedno ocenění za druhým, získává hlavní roli ve filmu Jaroslava Soukupa Svatba upírů, kde se seznamuje se svým hereckým kolegou Rudolfem Hrušínským nejml., zpívá v muzikálovém megahitu Karla Svobody Dracula. Zároveň ale zažívá první zkušenost s bulvárem, která vrcholí kolem kauzy tzv. únosu v roce 1994.

Napíchnutý telefon a červené světýlko

Fanoušky zpěvačky a její blízké na přelomu května a června 1994 zachvátil strach a panika. Iveta Bartošová totiž zmizela a nikdo netušil, kde je. Následně se po čtrnácti dnech objevila a tvrdila, že byla unesena a znásilněna tehdy pětadvacetiletým Romanem Třískou.

O otřesné zkušenosti se Bartošová po několika letech znovu rozpovídala ve své knize Neměla jsem se nikdy narodit. Tam popisovala, co se údajně mělo stát. Jak Bartošová uvedla, Tříska prý přišel k ní do domu a snažil se ji přesvědčit o tom, že ji někdo skrz telefon odposlouchává. „Že mě zaměřujou a chtějí zlikvidovat. Nastrčil tam i nějaké červené světýlko, před kterým jsem začala utíkat. Nakonec jsem mu to všechno uvěřila a odešla s ním,” vyprávěla Iveta.

Příběh, který šokoval

Ze svého domu se měla Bartošová přesunout s Třískou do jeho bytu a následně se odebrali na jeho chalupu do Českých Budějovic. A co se právě na chatě podle Bartošové odehrávalo, nad tím zůstává rozum stát. Tříska ji měl totiž údajně nadopovat různými léky, znásilňovat, a dokonce ji obalovat do alobalu, aby prý nikdo nemohl monitorovat její pohyb. Ani mimozemšťané.

Podle Třísky ale bylo všechno jinak. Proti obvinění Bartošové se bránil a tvrdil, že vše, co spolu dělali, bylo z obou stran dobrovolné. „Nevěznil jsem ji a necpal žádnými prášky. Naopak se mi nelíbilo, že brala diazepam,” hájil se Tříska kdysi pro Blesk. Ivetě Bartošové nakonec neuvěřil ani soud a Roman Tříska byl po dvou letech zproštěn všech obvinění.

Zarážející je ovšem fakt, že byl soudu předložen důkaz, který mu poskytl Třískův bývalý spoluvězeň. Mělo jít o písemné doklady, které hovořily o tom, že Tříska plánoval únos Bartošové už delší dobu. Co přesně se tedy tenkrát skutečně stalo, už pravděpodobně navždy zůstane jednou velkou záhadou.