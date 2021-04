Princezna, jež nežila šťastně až do smrti: Příběh Ivety Bartošové šokuje dodnes

Na české hudební scéně je i po smrti velkou legendou. Právem byla Iveta Bartošová označována za princeznu české pop music a její odkaz bude žít navždy. Její rozjetou kariéru ale zastavily psychické problémy a závislost na lécích a alkoholu. Útěchu zpěvačka nakonec hledala pod koly vlaku. K zoufalému činu ji dohnalo hned několik věcí.

Iveta Bartošová měla všechny předpoklady proto, aby se stala ikonou české hudební scény. Byla krásná, talentovaná, vlídná a mezi lidmi velmi oblíbená. Přesto všechno již v brzkém věku bojovala s nepřízní osudu. Se smrtí se setkala již ve svých 19 letech. Tehdy totiž randila s hudebníkem Petrem Sepéšim, se kterým společně dokonce nezpívali několik hitů. Hvězdy jim ovšem jejich lásku nepřály a v červenci 1985 došlo k obrovské tragédii. Na cestě z Františkových Lázní totiž Petr přišel o život. Se svým automobilem, který si dle Blesku s Ivetou společně pořídili, se střetl s vlakem.

Princezna české pop music si sáhla na dno. O poutu mezi ní a Petrem hovořila jako o neskonalé lásce, dokonce s hudebníkem údajně přišla o panenství. Po jeho smrti ji však čekala další rána. Petrově matce se totiž ozvala jakási Marie Kovalská, která tvrdila, že je s jejím synem těhotná. Aby toho nebylo málo, nový život se v ní prý zrodil v bytě, jež si Sepéši pronajímal společně s Bartošovou.

Ladislav Štaidl a nevěra

Osudovým mužem Bartošové byl bezpochyby hudební skladatel Ladislav Štaidl. Žili spolu mnoho let, a dokonce spolu zplodili syna Artura. A to i přesto, že Štaidl podle Blesku s Bartošovou dítě nechtěl. V době jejího těhotenství ji prý měl přemlouvat k potratu. Nakonec ale společně tvořili spokojenou rodinu. Tedy alespoň na oko. Štaidl měl pověst nenapravitelného záletníka a štít neměla čistý ani Bartošová. Když totiž natáčela hororovou komedii Svatba upírů, zapletla se s nejmladším Rudolfem Hrušínským. K nevěře se Štaidlovi přiznala, ten ale s partnerkou neměl slitování. Okamžitě se s ní totiž rozešel a vyhnal ze svého domu.

Kauza, která neměla v Čechách obdoby

Vůbec první bizarností, kterou na sebe Bartošová upozornila, bylo její náhlé zmizení v roce 1994. Všichni byli v šoku. Jako by se po ní slehla zem. Zpěvačka se objevila po dlouhých 14 dnech a na povrch se draly informace, které lidem doslova vyrážely dech. Bartošová tvrdila, že ji sousedka domů přivedla muže jménem Roman Tříska, který přišel opravit telefon. Nešlo ovšem o nějakou banální opravu. Tříska prý totiž Bartošovou přesvědčil, že je někým odposlouchávána. „Že mě zaměřujou a chtějí zlikvidovat. Nastrčil tam i nějaké červené světýlko, před kterým jsem začala utíkat. Nakonec jsem mu to všechno uvěřila a odešla s ním,” uvedla Bartošová ve své knize Neměla jsem se nikdy narodit.

Už při těchto slovech se na tvářích mnohých lidí objevovaly vyjevené výrazy. Co následovalo poté, nechápal už nikdo. Tříska měl totiž Bartošovou vzít do svého bytu v Praze a následně na chalupu na jihu Čech. Tam ji údajně ládoval prášky, balil do alobalu, aby ji nesledovali mimozemšťané, přivazoval k topení a sexuálně zneužíval.

Celá záležitost putovala k soudu, který se táhl dva roky. Nakonec byl ale Tříska obvinění zproštěn, a to i navzdory tomu, že jeho spoluvězeň předložil písemné doklady o plánovaném únosu Bartošové. Soud ovšem rozhodl o tom, že veškerá tvrzení zpěvačky jsou nepravdivá. Možná už tehdy se začaly rodit Ivetiny psychické problémy.

Ztráta kariéry, syna, života

Po rozchodu s Ladislavem Štaidlem byl Ivetin život jako na houpačce. Jednou se jí dařilo, podruhé bojovala s depresemi, které zaháněla uklidňujícími léky a alkoholem. V jejím životě se objevilo mnoho mužů, o kterých všichni doufali, že vrátí Ivetu do normálního života. To se ale žádnému z nich nepodařilo. Vzdala se dokonce syna. „Do osmnácti let by měl být Artur u svého táty. Je to správné rozhodnutí. Budu mít čas sama na sebe a dám si všechny věci do pořádku,” nechala se tehdy slyšet zpěvačka pro Blesk.

Poslední léta jejího života byla šíleným divadlem, v jehož publiku seděla celá republika. Iveta se několikrát bezúspěšně pokoušela o comeback, na vystoupeních ovšem působila zmateně a zjevně byla po většinu času pod vlivem alkoholu a léků. Mnozí se shodují, že posledním hřebíčkem do rakve bylo její manželství s Josefem Rychtářem. Ten totiž neustále opakoval, jak je s ním Iveta spokojená, na první pohled ale věci působily zcela odlišně. Na zpěvaččině těle se mnohokrát dokonce objevovaly modřiny, sama však nikdy nepotvrdila, že by jí manžel ubližoval.

Iveta Bartošová bojovala s mnoha démony. Její zoufalství stále narůstalo, až jej nakonec nebylo možné nijak uchopit. Zpěvačka byla bezradná a v její hlavě se zrodil plán, jak konečně uniknout z pout marnosti a smutku. Černé myšlenky ji nakonec zavedly na vlakovou trať, kde ji v náruči přivítala sama smrt. Iveta Bartošová zemřela 29. dubna 2014.

Připomeňte si Ivetu Bartošovou v dobách její největší slávy:

