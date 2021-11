Pád na dno: Co zničilo život zpěvačce Ivetě Bartošové?

Zdroj: Profimedia

Iveta Bartošová měla našlápnutou hvězdnou kariéru a úžasný život. Bohužel však byla natolik citlivá, že ji každá nepříjemná situace, změna i kritika ubližovaly více, než bylo zdrávo. Kráska pak často sahala po láhvi alkoholu nebo utišujících lécích a závislost byla na světě. Co zapříčinilo její pád na dno?

Iveta Bartošová bývala milá, usměvavá a šťastná dívka, která rozdávala radost díky svému zpěvu. Bohužel však přišla o osudovou lásku, věřila nesprávným lidem, nechala sebou zametat a zneužívat. Z bezstarostné blondýnky se brzy stal uzlíček neštěstí. Začala pít alkohol ve velké míře a zobat nejrůznější léky, které jí taktéž ubližovaly.

Veškeré trápení Ivety Bartošové začalo, když opustila otce svého dítěte, Ladislava Štaidla. Do té doby totiž žila v sociální bublině, Ladislav se o ní staral a ona vůbec nevěděla, jak to v reálném světě chodí. Nebyla tak na skutečný život vůbec připravena.

„V momentě, kdy odešla, tak samozřejmě narazila na tvrdou realitu a toho využily spousty takových těch parazitů, kteří rychle pochopili, že tam by se dalo něco uškubnout,“ řekl po letech Štaidl pro Blesk.

V době, kdy žila se Štaidlem, alkohol vůbec nepila. Měla k němu odpor. Její tatínek se totiž několikrát bezúspěšně z alkoholismu léčil. Jenže pak začaly problémy s financemi, střídání chlapů a Iveta tomuto démonovi propadla.

Iveta byla úplně mimo realitu, neznala svět

Iveta byla úplně mimo realitu. Neuměla si vyřídt žádné běžné záležitosti ohledně vody, elektřiny nebo zajít na poštu či na jakýkoliv jiný úřad.

„Ona nevěděla, co je inkaso, co jsou pojistky, co jsou složenky, kolik stojí život, co kde se musí vyřídit a zařídit, to jsem všechno manažeroval za ni," řekl také její bývalý partner.

Nemyslete si však, že byla Iveta hloupá. Byla velmi inteligentní. Na psychiatrickém vyšetření jí naměřili IQ 132. To by jí klidně stačilo pro vstup do Mensy. Bohužel se však neuměla poprat s běžnými záležitostmi, které život přinášel.

Syna Artura Bartošová milovala. Byl pro ni vším. Tedy vždy do doby, než přišel další chlap. Neuměla být sama. Než ho Ladislav dostal do péče, vystřídalo se u něj alespoň deset poteciálních tatínků.

Na vině jejího úpadku byli muži, kteří ji zneužívali

Nakonec vše vygradovalo tím, že Iveta nebyla při smyslech a její nápadníci toho začali využívat, aby se zviditelnili. Vzpomeňme na italského hraběte Domenica Martucci, který ji schovával na svém zámku nebo na bijce Josefa Rychtáře, která ji tam jel zachránit. Korunu tomu všemu nasadil samozvaný ochránce žen Zdeněk Macura, který ji do té Itálie odvezl, položil na pláž a vyfotil v plavkách naruby. Tento ostudný obrázek tenkrát oblétl republiku.

To už bylo zle. Nakonec se vše ještě stupňovalo a vygradovalo v dubnu roku 2014, kdy se Iveta rozhodla svůj život ukončit skokem pod vlak. Zanechala po sobě dopis na rozloučenou, ze kterého jasně vyplývalo, že z ní zbyla jen zlomená žena, která už nemohla dál.