Iveta Bartošová a Petr Sepéši zpočátku strádali: Neměli peníze ani řádné zázemí

Když se Iveta Bartošová a Petr Sepéši poprvé objevili jako duo na československé hudební scéně, byl to jako blesk z čistého nebe. Zcela neznámá dvojice okamžitě zaujala tisíce posluchačů a jejich sláva začala strmě stoupat. Na začátku své kariéry ale oba poměrně dost strádali a bojovali s finančními problémy.

Byly časy, kdy dvojice Iveta Bartošová a Petr Sepéši zažívali obrovské chvíle slávy. Tomu ale předcházely měsíce dřiny a odříkání. Potom, co se duo dalo dohromady a Iveta začala bydlet s Petrem v Praze, kde se jim otevíral hudební svět, finančně nezajištěná dvojice začala narážet na problémy, na které nebyla vůbec připravená. A nejhůře to nesla právě Iveta.

Petr to bral, Iveta chtěla víc

Zatímco Petrovi Sepéšimu ne zcela vyhovující bydlení a nedostatek peněz nijak zvlášť nevadil a bral je jako daň za slibně se rozjíždějící kariéru, Iveta byla nešťastná. „Zpívat do rána a potom se nemít kde pořádně vyspat a umýt, mě hrozně vyčerpávalo. Byla jsem ze všeho nervózní, vyčerpaná a často jsem se s Petrem pohádala kvůli nějaké hlouposti,” nechala se před lety Iveta Bartošová slyšet v jednom z rozhovorů, který cituje Václav Nekvapil ve své knize Iveta Bartošová: Tichá píseň.

Zároveň Iveta dodala, že Petr se soustředil hlavně na to, kde budou zpívat, a nevyhovující podmínky jejich žití nijak neřešil. Iveta ale toužila po tom mít nějaké zázemí, které by bylo jen jejich a mohli by si v něm dělat, co by jen chtěli.

Osudové rozhodnutí

Po pár měsících se dvojici konečně začalo více dařit a jejich popularita rostla. Díky tomu se mohli přestěhovat do bytu na Černém mostě. „Cítili jsme se báječně, i když jsme žili velmi skromně a jedli především rohlíky s máslem,” vzpomínala Iveta. I s málem se jim ale dařilo úspěšně nějaké peníze našetřit. Ty následně použili na nákup auta, které používali při přesouvání po koncertech. Petr s ním zároveň jezdil za svou rodinou do Aše. A právě ve staré škodovce, kterou si s Ivetou pořídili, přišel jen o několik málo měsíců později Petr Sepéši na vlakovém přejezdu ve Františkových Lázních o život. Bylo mu pouhých 25 let. Ivetě se zhroutil svět…