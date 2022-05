Sepéši Ivetu Bartošovou nikdy nemiloval: Bratr odhalil pozadí smutného vztahu

Zdroj: Profimedia

Když se v osmdesátých letech poprvé na televizních obrazovkách objevili Petr Sepéši s Ivetou Bartošovou, okamžitě se stali miláčky národa. A jejich fanoušci netoužili jen po dalších duetech, ale přáli si, aby krásná dvojice tvořila pár i mimo pódium. A to se později také stalo. Nebo se tak alespoň zdálo.

Bývaly časy, kdy snad nikdo nemluvil o nikom jiném, než o Ivetě Bartošové a Petrovi Sepéšimu. Dvojice zpěváků se na československé hudební scéně objevila jako blesk z čistého nebe, srdce mnohých fanoušků si ale dokázali získat okamžitě. Písněmi jako Knoflíky lásky, Červenám, Medové dny anebo My to zvládnem si podmanili celou svou vlast a strmě stoupali na vrchol.

Jejich obdivovatelé si ale všímali i úžasné chemie mezi Ivetou a Petrem a přáli si, aby se tito dva stali více než jen kolegy a přáteli. To se ostatně krátce po startu jejich kariéry skutečně stalo. Iveta a Petr si společně v Praze pronajali byt a na oko působili jako dokonalý pár. Jenže ne všechno bylo takové, jak se na první pohled mohlo zdát.

Petr měl hodně kamarádek

Petr Sepéši si užíval nabytou slávu a vzhledem k tomu, že byl i velmi pohledný, neměl o fanynky nouzi. „Ano, měl rád děvčata. Neměl žádnou stabilní holku, jen hodně kamarádek. Všechno dělal pro muziku, na žádný vztah neměl čas,” prozradil v rozhovoru pro TV Nova bratr Petra Sepéšiho Jan. I když tedy zpěváka Iveta zprvu jistě zaujala, žádné hlubší city k ní nechoval. Rozhodně se na ni nedíval jako na svou partnerku.

„Bydleli spolu, spolu určitě i něco měli, ale Petr to nebral jako chození. Vím ale, že Iveta to brala tak, že jsou pár, a tak to i všude prezentovala. Byla mladší, zamilovaná, a ještě úplně nevěděla, jak to v životě chodí,” nechal se ještě slyšet mladší bratr Petra Sepéšiho. „Pak mi jednou řekl, že Iveta si myslí, že spolu chodí, ale že on to tak nebere. Péťa neměl ve zvyku věnovat se jen jedné ženě, měl pořád spoustu kamarádek,” tvrdí Jan Sepéši.

Iveta do něj byla bláznivě zamilovaná

O tom, že Petr Sepéši miloval ženy, se ve své knize Neměla jsem se narodit rozpovídala kdysi i sama Iveta Bartošová. „Byla to moje první láska. Zbavil mě panenství a znamenal pro mě úplně všechno. Byl nesmírně citlivý a hodný. Rozuměli jsme si jako lidi, ale i pracovně. Patřili jsme k sobě,” popisovala svou lásku k Sepéšimu Iveta. I když ale byla přesvědčená o tom, že k sobě se zpěvákem patří, on měl zřejmě jiný názor.

„Týral mě. Vodil si k nám do pokoje i milenky. Já protestovala, a tak mě třeba zamkl v koupelně. Milovala jsem ho, ale bylo to náročné,” ukázala Bartošová stinnou stránku vztahu, o kterém si všichni mysleli, že je naprosto dokonalý.