Iveta Bartošová se po smrti Sepéšiho změnila: Bratr zpěváka řekl, co ho mrzelo

Petr Sepéši byl její první láskou a Iveta jej milovala celým srdcem. A to i přesto, že jí city nebyly úplně opětovány tak, jak by si přála. Pěvecké duo Petr Sepéši a Iveta Bartošová zažívalo měsíce velké slávy a sklízelo úspěch po celém tehdejším Československu. Slibně se rozvíjející kariéru mladé dvojice ale v roce 1985 ukončila tragická nehoda na železničním přejezdu ve Františkových Lázních, kde Sepéši přišel o život. Bratr Petra Sepéšiho, Jan Sepéši, nyní po letech otevřeně promluvil o tom, jak na osudný den vzpomíná, a prozradil, co ho po smrti bratra zamrzelo na Ivetině chování.

