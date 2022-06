Iveta Bartošová se pokusila o sebevraždu několikrát: Zničily ji nešťastné lásky

5

Iveta Bartošová

Od smrti zpěvačky Ivety Bartošové uplynulo již více než osm let, přesto její život fascinuje mnohé dodnes. Iveta toho prožila mnoho – od velké slávy, kterou jí přinesly nezapomenutelné písně a její úžasný talent, až po chvíle obrovského zoufalství a beznaděje. Nesmírně nešťastná byla hlavně v posledních letech svého života, kdy se nakonec rozhodla vše skončit na kolejích. Nebylo to ale zdaleka poprvé, co se zpěvačka odhodlala odejít ze světa živých.