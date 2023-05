Oba jsme věděli, že to nemá smysl: Bartošová s Hrušínským spala Štaidlovi natruc

Zdroj: Profimedia

Ložnicí Ivety Bartošové prošla celá řada slavných milenců a jedním z nich byl i Rudolf Hrušínský nejmladší. Zpěvačka s ním tehdy nacvičovala roli a po letech ve své autobiografické knize přiznala, že s hercem měla krátký milostný poměr.

Iveta Bartošová se fanouškům k poměru s Rudolfem Hrušínským poprvé přiznala ve své knize Neměla jsem se narodit. Zpěvačka tehdy dělala záměrně naschvály Ladislavu Štaidlovi, s nímž neměla zrovna idylický vztah.

"Udělala jsem to kvůli sobě. Aby přežilo moje ego a abych v sobě jako ženská měla ještě trochu hrdosti," napsala hvězda ve svém díle.

Dvojice se seznámila v roce 1993, když natáčel Jaroslav Soukup Svatbu upírů. Iveta s Rudolfem měli hlavní role. Přes den společně natáčeli ve Valticích na zámku a následně chodili Bartošová s Hrušínským spát do místního hotelu, kde došlo na jejich milostné hrátky.

Na dveře napsal rtěnkou milují tě

"Bylo to fajn. Oba jsme ale věděli, že to nemá smysl. Rudla mi potom dokonce na dveře mého pokoje napsal rtěnkou: Miluji tě. Pak se už ale nikdy nic podobného neopakovalo. Byl to rozumný kluk a pochopil, že to byl jenom úlet," popsala Iveta Bartošová krátký románek.

Ačkoliv se snažila zpěvačka nevěru ututlat, nepodařilo se jí to a Štaidl se vše dozvěděl. "Dokonce myslím, že mu to řekla moje sestra Ivana. Ve Valticích tehdy byla na natáčení se svým milencem," věřila Iveta, že zrada přišla přímo od její rodinné příslušnice.

"Rozešel se se mnou. Řekl, že mám hned z Apolinářské vypadnout a druhý den ráno si sbalit věci. Nebyla žádná facka. Nic. Jen mi řekl, že se se mnou hned rozchází. Ať okamžitě vypadnu. A šel spát. Dvě nebo tři hodiny jsem čekala a pak jsem šla. Říkal, že kvůli tomu se se mnou rozchází navždy, ačkoli sám mi předtím vyprávěl, s kým vším spal, a dělalo mu to dobře. Vrátila jsem se až ráno a on na mě strašně řval, že jsem chrápala s někým jiným, i když jsem mu říkala, že jsem byla v parku a bylo mi hrozně," svěřila se Bartošová. Popová ikona si několikrát sáhla na dno a nakonec svůj život ukončila skokem pod vlak před devíti lety, 29. dubna 2014.