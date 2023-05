Šárka Vaňková vzpomíná na setkání s Bartošovou, teď si díky ní plní sen

Zdroj: Profimedia/Koláž Šíp

Zatímco diváci nyní mohou sledovat osudy Ivety Bartošová prostřednictvím minisérie Iveta na streamovací platformě Voyo, fanoušci zpěvačky si už brzy budou moci poslechnout naživo i její legendární písně. Někdejší finalistka show Česko hledá Superstar Šárka Vaňková totiž společně s kapelou Fredy Bittner Band rozjíždí unikátní projekt.

Největší hity zpěvačky Ivety Bartošové se už brzy rozezní v podání Šárky Vaňkové, která se dala dohromady s poslední kapelou Ivety Fredy Bittner Band a rozjeli projekt s názvem P.S. Iveta. V rámci něj budou koncertovat po Česku a připomínat odkaz legendární zpěvačky. Jak Šárka Vaňková uvedla, jde pro ni o srdeční záležitost.

Velký vzor

„Iveta měla úžasné texty, byla to hrozně milá osoba a já jsem se v těch textech nacházela a stále nacházím vlastně v jakémkoliv životním období. I co se týká puberty, dospívání, nějakých prvních lásek, životních zkušeností… Iveta vypráví příběhy spousty žen a určitě mě ovlivnila nejen tehdy, když jsme se potkaly,” uvedla pro Šíp Šárka Vaňková, pro kterou je účast na projektu obrovská čest. Zatím před sebou ale mají všichni hodně příprav.

Jen náhoda

Čas, ve kterém projekt vzniká, se prolíná i s dobou, kdy platforma Voyo uvádí již druhou část minisérie o životě Ivety Bartošové, Jak ale Šárka Vaňková prozradila, její projekt vzniká zcela nezávisle na tom. „Je to opravdu náhoda,” míní zpěvačka. „Není to rozhodně o tom, že bychom se chtěli vést na nějaké vlně nebo zneužívat něčeho, co se stalo. My jsme všichni Ivetini fanoušci a chceme ty písničky přinést hlavně těm lidem, kteří Ivetu měli rádi,” vysvětlila někdejší finalistka soutěže Česko hledá Superstar.

Šárka Vaňková měla podobný nápad už zhruba před dvěma lety, jak ale sama říká, tehdy na projekt pravděpodobně nebyl ten správný čas. Nakonec se všechno vybarvilo během koncertu Ve jménu Ivety, kde se Šárka setkala se členy kapely Fredy Bittner Band, která měla Ivetu Bartošovu kdysi doprovázet na jejím posledním turné. Slovo dalo slovo a projekt se začal pomalu formovat. První koncert s hity Ivety Bartošové by se pak měl rozeznít v září letošního roku ve Strašnickém divadle.