Iveta působila úplně jinak, manažer kritizuje minisérii o Bartošové

Zdroj: TV Nova

Televize Nova oznámila, že pro svůj placený kanál Voyo začala natáčet seriál o tragicky zesnulé Ivetě Bartošové. Tvůrci se ve třech dílech zaměří na zpěvaččino dětství, pěvecké začátky a okolnosti vztahu s Petrem Sepéšim. Zatímco někteří fanoušci se už mini série nemohou dočkat, Tomáš Gottlieb, Ivetin manažer, na filmařích nenechal nit suchou.

První manažer Ivety Bartošové se při pohledu na herecké obsazení seriálu zřejmě naprosto zhrozil. Popovou princeznu, jak se zpěvačce přezdívá, v herečce Anně Fialové vůbec nevidí. "Nově se podoba Ivety vůbec nepovedla. Ale vůbec. Je tam herecký výraz a byť se Anna Fialová snaží, tak pořád vypadá profesionálně, kdežto Iveta, když jsem ji poznal, tak byla naprosto naivní holčička," řekl Gottlieb pro web eXtra.cz.

Ivetě stoupla slávy do hlavy

Když Bartošová přišla jako mladá dívka do Prahy, Gottlieb byl programový ředitel Lucerna baru v Praze. Tehdy si vzal ji i parťáka Sepéšiho pod svoje křídla a trpělivou prací jim pomohl dostat se na pomyslný vrchol. Toho si prý ale Iveta brzy přestala vážit, protože ji náhlá popularita rychle stoupla do hlavy.

"Iveta byla zpupná a byla s ní strašně těžká práce. Jsem hrdý na to, že jsem ji dotáhl ke Zlatému slavíku. Až poté jsem ji předal Láďovi Štaidlovi. Nikdy mi nepoděkovala. Ona je z rodiny, kde to takhle nefunguje," prozradil Gottlieb.

Táta byl komunista, hodně pil

Ten dodal, že Ivetin otec Karel byl velký komunista a předák v Kopřivnici, který hodně pil. "Iveta si z domova přinesla velké trauma. Měla ale kliku, že to na ní nikdo neviděl. Byla kouzelná, všichni ji milovali, ale nikdo ji neviděl za zavřenými dveřmi. Doma to byl fracek, který si myslel, že všechno udělala ona. Že přišla, zazpívala a všichni se zbláznili, ale přitom to byla neskutečná mravenčí práce," doplnil producent v internetovém pořadu Extra Host.

Vypadá to, že Gottlieb se s Bartošovou zřejmě nerozešel v dobrém. Bývalý tanečník totiž ani nechápe, proč takový seriál vůbec vzniká. "Hlavně mi ale tahle minisérie připadá úplně zbytečná. Líbilo by se mi to jako román. Ale oni píší, že zabrouzdávají i do Ivetina dětství, což mi přijde úplně nanic. Hlavně poslední generace ji absolutně nezná, a i kdyby ji znala, nebyla tak významná, aby o ní měl být třídílný seriál," zkritizoval počin muž, který stál u hudbeních začátků slavné zpěvačky.

Iveta Bartošová na fotce z roku 1983.