Iveta Bartošová se vrací! Pozůstalí byli ze vznikajícího seriálu překvapení

Zdroj: TV Nova

Televize Nova chystá novou minisérii, která bude mapovat začátky kariéry legendární zpěvačky Ivety Bartošové. Natáčení by však nebylo pochopitelně možné bez souhlasu její rodiny. Mnohé by jistě napadlo, že se vznikem seriálu nebudou pozůstalí souhlasit, neboť nebudou chtít znovu otevírat dávno uzavřené záležitosti. Opak je ale pravdou. Doufají však, že si s projektem tvůrci poradí s úctou.

Tragicky zesnulá zpěvačka Iveta Bartošová v příštím roce ožije prostřednictvím herečky Anny Fialové v novém seriálu televize Nova s prostým názvem Iveta. Kdo by si myslel, že se minisérie zaměří na poslední roky života zpěvačky, byl by na omylu. Projekt totiž představí její úplné kariérní začátky a dobu, kdy zpívala a randila se zpěvákem Petrem Sepéšim. Ukáže rovněž to, jak se její rodiče stavěli k jejímu velkému snu stát se hudební legendou. Aby vůbec seriál mohl začít vznikat, potřebovali tvůrci souhlas pozůstalých.

Maminku Ivety přemluvil vnuk Artur

Matka Ivety Bartošové Svatava si během posledních několika let jistě „užila” své. Zpráva o tom, že se chystá seriál o její dceři ji tak velmi zaskočila. „No, bylo to velké překvapení. Spíš šok. Myslela jsem, že už bude konečně klid,” nechala se slyšet pro Blesk, jak reagovala, když se dozvěděla, co má televize Nova v plánu. „Přijel nám to do Frenštátu říct vnuk Artur, zda souhlasíme. Přivezl i podepsat papíry – souhlas s natáčením. Je to jeho vůle, snad to bude pro něho dobré… A já na to kývla,” dodala ještě a připustila, že má z projektu jisté obavy. Bojí se totiž, že k ní seriál přiláká nechtěnou pozornost novinářů.

„Musím jen věřit, že seriál bude solidní a hlavně pravdivý. Ivetu má hrát Anička Fialová, znám ji z různých pořadů, a mě Alena Mihulová. To by šlo,” řekla rozesmátě. „Navíc ji mám ráda. Tak už nezbývá než jen všem fandit, aby to dobře dopadlo,” pronesla s očekáváním.

Od dětství až po lásku k Sepéšimu

Děj seriálu sleduje Ivetu Bartošovou od dětství, kdy spolu se svou sestrou začíná navštěvovat školní sbor, přes úspěchy na hudebních soutěžích a odchod do Prahy a následnou cestu ke slávě, které dosáhla zejména díky spolupráci se zpěvákem Petrem Sepéšim. Ze dne na den se z obou stávají obdivovaní miláčci národa. „Dodnes jejich příběh veřejnost vnímá jako love story, kterou přerušila až Petrova tragická nehoda,“ říká režisér a scenárista Michal Samir a dodává: „Celé to ale bylo složitější – jejich vztah byl komplikovaný, částečně vynucený okolnostmi.“

Kromě exponovaného vztahu se svým pěveckým kolegou se minisérie zaměří také na Ivetin rodinný život. „K mýtům okolo Ivety patří také údajná rivalita s její sestrou – dvojčetem, ale jak už to tak bývá, ani tento vztah nebyl černobílý,“ vysvětluje Matěj Podzimek a pokračuje: „Pak je tu postava milujícího tatínka, který však s Ivetiným rozhodnutím odejít do Prahy a věnovat se hudební kariéře nesouhlasil. Ovšem Ivetina maminka svou dceru částečně chápe a snaží se v rodinném dramatu najít své místo. Chceme zkrátka představit Ivetinu rodinu jako živoucí postavy z masa a kostí a ne jako stafáž v jejím fascinujícím příběhu.“

„Ivetin život nevyprávíme jako bulvární senzaci, nesoudíme ani nikoho z jejího okolí. Pro nás je to příběh o dívce z Beskyd, která chce být slavná a milovaná. Když toho ale docílí, o všechno přijde,“ uzavírá Matěj Podzimek.