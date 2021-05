Šokující svědectví rodiny Ivety Bartošové: Zpěvačka byla smrtelně nemocná!

Iveta Bartošová se rozhodla před sedmi lety ukončit svůj život skokem pod vlak. Nyní, dlouhé roky od tragické události, se rozhodl blízký kamarád zpěvačky promluvit o jejím stavu před sebevraždou. Bartošová prý byla vážně nemocná!

Jarek Šimek byl blízkým kamarádem Ivety Bartošové. Po její sebevraždě zůstal skladatel a zpěvák v kontaktu s rodinou zesnulé hvězdy, přesněji s jejím bratrem a matkou.

Na svou kamarádku i po tolika letech od tragické události vzpomíná Šimek s velikou bolestí v srdci. "To, co mám na srdci, se nedá odbýt jen pár větami. Nepřísluší mi rozebírat Ivetin život přede mnou, ale faktem je, že jí dal pořádně zabrat. Když jsem s ní začal spolupracovat a viděl jsem svou lásku z dětství na první naší schůzce tak zuboženou, měl jsem z toho obrovský šok. Fakt jsem v sobě brečel. Stála přede mnou naprostá troska. Řekl jsem si ale, že to spolu musíme dokázat," poskytl Šimek webu Extra.cz bolestivou vzpomínku.

"Chtěl jsem jí moc pomoci, aby si ji znovu vzal v plné síle a kráse někdo velký a pomohl Ivetě tam, kam patřila, na výsluní pop music. Přeskočím, jak jsme makali, jak jsme dokázali snižovat pití až na úplnou nulu. Byla to pro nás pro všechny obrovská dřina vše psychicky i fyzicky ustát. Pak se to ale zase bohužel zvrtlo a Iveta se dostala do moci lidí, kteří jen dokonali započaté dílo zkázy," tvrdí hudebník, který se netají tím, že největší vinu na celé situaci nesl dle jeho názoru poslední manžel Ivety Bartošové, Josef Rychtář!

Jarek Šimek se Rychtáře nebojí, "Iveta neměla sílu odejít, věděla, že je nemocná!"

"Často jsme s přáteli a skvělou rodinou Ivety rozebírali, co se proboha stalo, že se to stalo. Kladli jsme si otázky, které nás trápily, a hlavně nám bylo neskutečně líto, že jsme se museli dívat se svázanýma rukama na to, jak je Iveta čím dál víc zubožená a ovládaná. Ona už věděla, že už se nemá sílu odpoutat od takového člověka, jako je Rychtář," nebere si Jarek Šimek s vdovcem po Bartošové servítky.

Hudebník společně s příbuznými Ivety B. nakonec došel k závěru, že zpěvačka nejspíš tušila, že se blíží její konec.

"S odstupem času a na základě všech informací, které jsme měli k dispozici, jsme ale dospěli k ještě jinému závěru: Iveta věděla, že je vážně nemocná. Doktoři ji varovali a už za mě po jejím boku mi sdělili, že má velmi vážně poškozená játra a jestli okamžitě nepřestane pít, zemře. Nesměla se už alkoholu nikdy dotknout. To bohužel hlavně s posledním manželem nemohla dokázat," poukazuje opět zpěvák na neblahý vliv Rychtáře na Bartošovou.

"Nemohla to dokázat v takovém prostředí," tvrdí Šimek

Ačkoliv se Iveta Bartošová pokoušela své démony porazit, podle Šimka díky problematickému manželství s Rychtářem neměla šanci. "V takovém prostředí by to nedokázal nikdo. Iveta asi věděla, že se blíží konec. Pravděpodobně už jí začaly velké bolesti, proto hubla a vypadala ke konci tak bídně. Myslíme si, že byla smířená se svým odchodem, ale nechtěla, aby ji takto viděl v bolestech odcházet syn Artur. To, jestli to věděl Rychtář, je otázkou," domnívá se skladatel.

Šimek říká, že by měl být tragický osud zpěvačky příkladem pro všechny jedince, kteří se nachází na scestí.

"Přál bych si, aby se Ivetina smrt nestala jen zbytečnou tragédii jedné nešťastné zpěvačky, ale aby lidem vždy připomínala nebezpečí jakékoli závislosti, která může vést až k lidskému neštěstí. Navíc teď je velmi špatná doba a lidé jsou ve stresu, jsou náchylnější sáhnout po berličce, uvolnit se a zapomenout na realitu. Nikdo však před ní stejně na této slepé cestě neunikl. Pokud by měl někdo černé myšlenky, měl by si rychle vzpomenout na Ivetu. Pořád je důvod se ze života radovat i bez berliček, které nás dokážou zničit," uzavřel.

Iveta Bartošová by nedávno oslavila 55. narozeniny.

