Záhada kříže na památku Ivety Bartošové: Měl v tom prsty i nápadník Gottové!

Románek v Like House potvrzen! Datel přiznal barvu a řekl, kde se Báry dotýkal

Reality show Like House nabírá na obrátkách, a to nikdo ani netušil, že by mohla mít děj. Předpokládalo se, že influenceři zavření ve vile se budou jen nakrucovat před kamerami, ale místo toho soutěž…