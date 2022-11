Iveta Vítová konečně ve vlastním: Kvůli nevěrnému manželovi se musela stěhovat

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová prožila velice ošklivý rozchod se svým manželem Jaroslavem Vítem, který opustil rodinu kvůli Dominice Kratinové. Dvojnásobná maminka se pak musela i s dětmi vystěhovat z domu a najít si nové bydlení, kde by mohla začít od nuly. To se nakonec podařilo a Vítová si pořídila krásný byt, který postupně zvelebuje.

Iveta Vítová v manželství s Jaroslavem Vítem nebyla zrovna nejšťastnější. Modelka se ale snažila vztah udržet hlavně kvůli dětem. Na svého exmanžela ale nemá zrovna nejlepší vzpomínky.

"Vzala jsem si bohatého podnikatele, ale když se píše, že mě rozmazloval, je to omyl, když tedy pominu zpočátku společné exotické dovolené. Ve skutečnosti jsem byla soběstačná, jeli jsme každý sám na sebe, což v manželství moc romantické není," popsala Vítová Blesku, jak to měla s miliardářem ohledně financí.

"Když jsem byla na mateřské, musela jít moje hrdost stranou a přišla jsem s tím, že je načase, aby se podílel na věcech pro dítě a na chodu domácnosti. Odpověď byla v tom smyslu, že mám mateřskou i čím jezdit… Proto to pro mě vlastně teď není žádná změna. Jak ve financování domácnosti a potřeb dětí, tak ve výchově. Jen mi k tomu přibyla hypotéka, abych měla kde s dětmi bydlet," šokovala dvojnásobná maminka.

Dlouho jsem si přála, aby se rozseklo

"Je dobře, že se to stalo. Už dlouho jsem si přála, aby se to rozseklo a měla jsem klid. Tak strašně upřednostňuji rodinu a mám pořád tu vizi, maminka, tatínek a děti. Asi z nějaké pohodlnosti, lenosti jsem to přehlížela, neřešila spoustu věcí, prostě měla klapky na očích. Bála jsem se hledání nového bydlení, co bude s dětmi. Jsem opravdu ráda, že se to děje, ale těším se, až si tady budeme povídat třeba za rok," přiznala Iveta Vítová v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Nyní na ni čekají samé příjemné povinnosti. Vítová totiž koupila byt v Praze, kde mají děti každý svůj pokojíček.

Místnost pro dceru Anetu vymalovala Iveta do růžové barvy a fanouškům odhalila i kus obýváku, který je na pohled světlý a útulný. Tam si Vítová už stihla pořídila i záclonky, na které si prý potrpí.

"Jsem záclonová. Pro někoho je to lapač prachu, pro mě to ale znamená útulný domov a pocit soukromí," pochlubila se Vítová pod jedním z příspěvků na Instagramu.

Vztah s Vítem prý nebyla procházka růžovým sadem