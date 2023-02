Budu se bít! Vítová nemá pro nevěrného ex vlídné slovo, oporou jí je nový muž

Zdroj: Profimedia

Krásná moderátorka Iveta Vítová už několik měsíců řeší rozvod se svým manželem Jaroslavem Vítem, kterého opustila poté, co mu přišla na nevěru. Manželé budou muset vyřešit kromě dalších věcí také otázku péče o jejich společné děti. Ty s největší pravděpodobností připadnou do péče právě moderátorce. Jak je z jejích slov totiž patrné, Vít o ně zrovna ten největší zájem nejeví.

Iveta Vítová se své manželství snažila dlouho zachránit. V jednu chvíli už jí ale přetekly nervy a svému manželovi Jaroslavu Vítovi dala sbohem. I s dětmi se od něj odstěhovala a chtěla začít nanovo. Pochopitelně pro ni ale bylo zásadní, aby rozvod co nejméně ovlivňoval jejich společné děti Anetku a Matěje. To se jí ale úplně nedaří. Hlavně pak kvůli jejímu manželovi.

Když se to hodí

Kromě samotného rozvodu budou muset manželé vyřešit, komu děti připadnou do péče. „Budu se bít jako lev, aby zůstaly v mé péči,” uvedla před časem pro Blesk Vítová. V médiích také zmínila, že manžel má o děti zájem, jen když se mu to hodí.

Je ráda

Iveta Vítová byla z rozpadu manželství ze začátku docela v šoku, nešlo ale o nic, co by sama nečekala. Manžel ji totiž dlouho podváděl a ona před tím zavírala oči. Její pohár trpělivosti ale definitivně přetekl ve chvíli, když si měl Vít začít románek s dcerou herce Vladimíra Kratiny Dominikou.

„Je dobře, že se to stalo. Už dlouho jsem si přála, aby se to rozseklo a měla jsem klid. Často jsem o svém muži pochybovala, ale pořád jsem si říkala, že všude něco je, a neřešila to. Nad spoustou věcí, co se děly, jsem zavírala oči a teď je konečně vidím reálně. Je mi líto, že to trvalo tak dlouho,” prohlásila tehdy moderátorka, kterou manžel poté, co bouchla do stolu, vyhodil z domu.

Nová známost

V současné době se má Vítová vídat s novým partnerem, kterého potkala ve škole své dcery. I on má dvě děti a je jí psychickou podporou. „S Vítem už nemám nic společného. Ale mé děti jsou Vítová a Vít a nechci se jmenovat jinak než ony. Nechám si tedy obě příjmení, budu Vítová Lutovská. Samozřejmě doufám, že neskončím do osmdesáti let sama jen s dětmi. Miluji je a myslím si, že by si zasloužily kompletní rodinu. Nejen maminku,“ obávala se před časem v Životě ve hvězdách a jak je vidět, zbytečně.