Iveta Vítová po rozpadu manželství cítí úlevu: Nevěry manžela dlouho přehlížela

Zdroj: Profimedia

Je to už nějaký čas, co moderátorka Iveta Vítová odešla i s dětmi od svého nevěrného manžela Jaroslava. Sama ale přiznává, že k takovému rozhodnutí bývala měla dojít už dávno předtím. Přestože byli považováni za jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, někdejší modelka přiznala, že manželství rozhodně sluncem zalité nebylo.

Moderátorka zpravodajství na TV Nova Iveta Vítová si v letošním roce prošla pořádně náročným obdobím. Po několika letech se rozhodla odejít od svého manžela Jaroslava Víta, kterému přišla na nevěru. Přestože by možná mnohé z žen zvažovaly, zda by neměly dát svému protějšku druhou šanci, Iveta Vítová cítila úlevu. Dle svých slov měla totiž manžela poslat k šípku už dávno.

Namísto smutnění je ráda

„Je dobře, že se to stalo. Už dlouho jsem si přála, aby se to rozseklo a měla jsem klid. Tak strašně upřednostňuji rodinu a mám pořád tu vizi, maminka, tatínek a děti. Asi z nějaké pohodlnosti, lenosti jsem to přehlížela, neřešila spoustu věcí, prostě měla klapky na očích,” rozpovídala se moderátorka v rozhovoru pro Blesk a dala tak najevo, že ona nevěra nebyla ojedinělou záležitostí.

Musela se odstěhovat

Iveta Vítová doufala, že v domě, který s manželem a dětmi sdílela a který právě manželovi patří, bude moci i s dětmi zůstat. Jenže Jaroslav Vít byl nekompromisní. „Jednou jsem prostě bouchla do stolu a řekla, že už takhle ne a ať jde pryč. A řekl, tak to ne, jdi pryč ty. Tím to celé začalo,” povzdechla si kráska, která se v roce 2009 stala Miss České republiky.

Moderátorka po krachu manželství začala okamžitě jednat. Vzala si hypotéku a rychle našla bydlení, které se stalo novým útočištěm pro ni i pro děti. A nový dům už začala zútulňovat. Vyhráno ale zdaleka nemá. Ještě ji totiž čeká soud, během kterého se bude snažit s manželem dohodnout na tom, jak se budou společně podílet na výchově dětí.