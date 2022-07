Není chuť, není energie: Vítová na nového partnera nepomýšlí, sžírá ji smutek

Zdroj: Profimedia

Půvabná miss a moderátorka Iveta Vítová neprožívá lehké období. Modelka se momentálně rozchází s podnikatelem Jaroslavem Vítem a stěhuje se ze společné domácnosti a tak bude na dvě děti převážně finančně sama. Právě s tíživou finanční situací se rozhodla vypořádat prodejem nepotřebných věcí.

Nový začátek

"Holky, ženy, maminky, budu se brzy stěhovat a mám nějaké věci na miminko, které už nebudu potřebovat. A co si budeme povídat, každá kačka se teď hodí, takže tímto prosím všechny komentáře, že bych to měla darovat, za nežádoucí," zveřejnila nedávno na svém Instagramu s odkazem na to, že opouští společnou domácnost, ve které žila s manželem, který si našel mladší ženu a jejich vztah se tak rozpadl. Potom začala přidávat věci po dětech k prodeji. Šlo o dětskou postýlku, hnízdo, houpačku a další věci, které už nevyužije, alespoň ne v dohledné době. O finančním vyrovnání se nejspíše domluví s manželem až časem.

Na nového muže nemyslí

I když její stále ještě manžel už má novou partnerku Dominiku, která je dcerou herce Vladimíra Kratiny, Iveta na nový vztah zatím nepomýšlí. "Myslím si, že na nic jiného není ani chuť, ani energie. Jestli to budoucna někdy přijde, tak se na to těším, ale teď to rozhodně není," svěřila se v pořadu Život ve hvězdách. Možný návrat k otci svých dětí vyvrátila, momentálně nemají ani dobré vztahy, těší se na dobu až budou komunikovat bez emocí jako rodiče dvou dětí.