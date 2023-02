Iveta Vítová se s rozvodem smířila: Nového muže potkala díky malé dceři

Zdroj: Profimedia

Dvojnásobná maminka Iveta Vítová by už ráda měla za sebou rozvod s manželem Jaroslavem Vítem. Soud se ale táhne mnohem déle, než původně čekala. Moderátorka přiznala, že se zrušení manželství táhne už rok a ani jedna strana se nedokáže dohodnout. V těžkém životním období ale potkalo bývalou modelku nečekané štěstí, po jejím boku je nový muž, se kterým se seznámila ve škole své dcery.

Iveta Vítová má za sebou velmi bolestivé období. Po jedenácti letech se jí rozpadlo manželství s Jaroslavem Vítem, s nímž má dvě děti. Podnikatel přitom rodinu opustil v době, kdy bylo jejich mladšímu synovi necelý rok. Důvodem rozchodu byla nevěra ze strany Víta, který se zakoukal do jiné ženy.

Stres se na moderátorce pořádně podepsal a kvůli starostem zhubla tolik, že už o ni nejbližší i fanoušci začínali mít obavy. Iveta se ale pochlubila, že pomalu začíná nabírat a už se cítí mnohem lépe.

"Myslím si, že teď už je to dobré. Opět se dostávám ke své váze. Zhubla jsem hodně, ale nabírám to zpátky a těší mě, že to jde," svěřila se Vítová webu Expres. Dvojnásobná maminka nyní vyhlíží hlavně rozvod, který je zatím stále v nedohlednu.

Za rok ani jedno stání

"Ještě nejsem rozvedená, to je na dlouho. Je to hodně osobní, ale pracujeme na tom intenzivně, oba bychom už chtěli být rozvedení," prozradila Iveta Vítová výše zmíněnému webu a dodala, že se s rozchodem už vyrovnala.

"Týká se to vlastně všeho. Když jdou dva lidé po takové době od sebe, je to prostě těžké. Věcí, na čem to vázne, je tam hodně, už je to rok a bohužel jsme neměli ani jedno stání. Doufám, že už se to letos nějak rozlouskne," věří Iveta.

Úsměv na tváři jí navíc vrátil nový muž, kterého potkala zcela náhodou. Blonďatá kráska se podle informací Expresu začala scházet s vdovcem, se kterým se seznámila ve škole, kam chodí její devítiletá dcera Anetka. Nezbývá než Ivetě popřát mnoho štěstí, potom čím si prošla, si ho rozhodně zaslouží.

Iveta Vítová prý potkala novou lásku