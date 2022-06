Iveta Vítová otevřeně o rozvodu: Manžel nebyl doma, něco se odpustit nedá

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová na své 39. narozeniny překvapila náhlým oznámení, že už s manželem Jaroslavem netvoří pár, a to pouhých pár měsíců po narození jejich druhého dítěte. Moderátorka nyní prozradila, že některé věci již nedokáže svému muži odpustit a tím pádem se jejich vztah rozhodně nedá zachránit.

Iveta Vítová se za podnikatele Jaroslava Víta provdala v roce 2011 po necelé roční známosti a o dva roky později se jim narodila dcera Aneta. Ačkoliv vztah ještě donedávna působil zalitý sluncem, ve skutečnosti procházel velikou krizí.

Podnikatel nakonec v tichosti opustil rodinu krátce po narození syna Matěje a údajně se odstěhoval k milence. Vítová sice nechce prozradit přesné důvody rozchodu, přesto ale tvrdí, že rozvod je na spadnutí a usmíření není na programu dne.

"Spravit se to už mezi námi nedá. Jsou věci, které se přejít nebo vrátit nedají. Něco se zkrátka odpustit nedá. Těším se, až toto období bude za mnou, udělá se za tím velká tlustá čára a už nebudeme manželé, ale jen rodiče našich dětí. Věřím tomu, že budeme dobří rodiče," prozradila Vítová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Děti jsou chytré, vnímají vše



Iveta Vítová se sice snaží o klidný rozvod, přesto její starší dcera dobře vnímá, co se v rodině děje. "Anetka chodí do druhé třídy, ví o tom. Zpočátku jsem se snažila, aby to pro ni bylo co nejméně náročné. Ale děti jsou chytré a vnímají daleko více, než si my rodiče myslíme. Moc se teď těším na to, až se s dětmi přestěhujeme. To bude, myslím, takový další mezník v mém životě. Začneme s dětmi někde jinde a od nuly," plánuje dvojnásobná maminka.

Na samotu si prý Iveta zvykla rychle, jelikož byl její muž často v práci a tudíž se toho příliš nezměnilo. "Manžel byl ne vždy doma, takže jsme s dcerou více méně stejně fungovaly hlavně spolu. Zas taková změna to pro ni tedy není. Byla hodně zvyklá na to, že máma zastává doma hodně věcí a táta byl pořád v práci nebo na firmě. Zpočátku to tedy ani nezaregistrovala, že s námi už vlastně nebydlí. Když už to byly delší intervaly, řekla jsem jí, jak to je," vysvětluje bývalá miss. Po rozchodu sice nemá o nápadníky nouzi, do nového vztahu se ale zatím nijak nežene.

"Buď mi píšou mladí kluci, nebo šedesátiletí muži. Já teď nemám stejně na nic chuť, ani energii," dodala Vítová, která má i v těžkých chvílích široký úsměv na tváři a veškerý volný čas plánuje věnovat svým ratolestem. Původně se měla v létě moderátorka vrátit na televizní obrazovky, kvůli nečekanému rozvodu si ale mateřskou dovolenou ještě prodlouží.

Nástup do televize musí zatím moderátorka odložit