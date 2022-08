Iveta Vítová uspořádala oslavu pro malého syna, jeho otec chyběl

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová nedávno oznámila rozpad rodiny. Na dvě děti tak zůstala sama, její manžel si začal s mladší ženou, a to jen pouhých pár měsíců po narození jejich syna Matěje. Ten o víkendu oslavil své první narozeniny.

Dárek pro Matěje i Ivetu

Iveta jako jeden z dárků zvolila pro Matěje prostornější kočárek, nekoupila si ovšem nový, vyměnila jen nástavce. Oba dva si v nově seřízeném kočárku tak užijí více společných zážitků. „První dárek dostal včera, protože už jsem to nevydržela a chtěla jeho novou káru vyzkoušet. Vlastně staronovou. Podvozek našeho tereňáku zůstal, jen se sundala korbička a nacvakl nový sporťák. Teď už se Matěj může roztahovat, jak chce a já se těším, až s ním vyrazím do lesa a na brusle,“ připsala k fotografii syna, který leží v kočárku.

Oslava narozenin bez otce

I když Iveta nemá v poslední době moc důvodů k úsměvu, malému Matějovi vystrojila krásnou oslavu. Mimo dárků nechyběly sladkosti, hračky, nafukovací balónky a také pořádný dort. Narozenin se zúčástnili rodiče Ivety a pár přátel, nechyběla mezi nimi ani partnerka Václava Noida Bárty, Eliška Grabcová, s jejich dvěma dcerami. Na oslavu ovšem nezavítal otec Matěje a Anetky. Zda nebyl pozván nebo se mu jednoduše nechtělo přijít, ví jen on sám.

Mateřství na prvním místě

Půvabná blondýnka má od moderování na TV Nova pauzu. Kdy se vrátí na obrazovky není zatím jasné. Do práce díky Matějovi nespěchá. „Letos jsem poprosila o pauzu. Bylo mi to nabídnuto, což mi moc lichotí, že by to už byla taková tradice. Což je vždycky velká výzva a příjemná práce. Ale mám doma malinkaté miminko a asi každá maminka pochopí, že jsem se chtěla jít hlavně bavit, a ne do práce,“ prozradila pro Expres.