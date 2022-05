Iveta Vítová má na muže smůlu: Expřítel se chtěl zabít, s manželem se rozchází

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová má na muže vyloženě smůlu. V minulosti musela bývalá miss řešit výhružky sebevraždou od svého ex Radovana Hynka, ani manželství s Jaroslavem Vítem nakonec nemělo šťastný konec. Modelka oznámila v den svých narozenin, že na prahu čtyřicítky začíná zcela nový život. Ovšem bez manžela.

Iveta Vítová před pár dny překvapila své sledující na Instagramu nečekaným oznámením. "39. Pro někoho hodně, pro někoho málo. Pro mě tak akorát, abych začala nový život. Těším se na nové zážitky, výzvy ale i pády. To vše k životu patří. Nevím, co si pro mě osud připravil, ale jedno vím jistě - vždycky jsem tu byla a vždycky budu pro své děti," napsala dvojnásobná maminka na sociální síti.

Pro fanoušky byla informace o krachu vztahu šokující, jelikož nic nenasvědčovalo tomu, že by Vítová s manželem procházeli krizí. Dvojici se navíc teprve před deseti měsíci narodilo druhé společné dítě, ani vytoužený syn Matyáš ale nedokázal vztah Vítových zachránit.

"Máme doma problémy, rozešli jsme se a není to vůbec jednoduché. Nechci to rozebírat do detailů, ale je to velký problém. Snad se to brzy vyřeší a bude líp," přiznala dvojnásobná maminka webu Aha. Manželé spolu vydrželi jedenáct let a během seznamování zlomila Vítová srdce svému expříteli, který dokonce vyhrožoval sebevraždou.

Vítová zažila peklo

Před manželstvím s Jaroslavem Vítem randila Iveta Vítová s Radovanem Hynkem. Když se rozhodla miss 2009 vztah ukončit, bývalý přítel jí začal veřejně vyhrožovat, že si sáhne na život.

"Řekl jsem Ivetě, že bez ní nebudu žít. Já byl ale z krize úplně hotovej, celý týden jsem se jen opíjel," sdělil tehdy Blesku Radovan, se kterým po tomto incidentu Iveta přestala zcela komunikovat.

Hynek se tehdy snažil vztah zachránit, to už ale jeho milovaná odjela na tajnou dovolenou do Benátek s Jaroslavem Vítem. O rok později se konala veselka, manželství ale nyní z neznámých důvodů skončilo.

Modelka zůstala na výchovu dvou dětí sama