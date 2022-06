Iveta Vítová si vyšla do společnosti: Jak zvládá péči o děti po rozchodu?

Zdroj: Profimedia

Iveta Vítová se po delší době objevila na společenské akci. Dvojnásobná maminka původně dostala nabídku Český ples moderovat, to ale odmítla kvůli mateřským povinnostem. Přesto si ale od dětí na chvilku odskočila a prozradila, jak zvládá sama péči o dva potomky.

Iveta Vítová nedávno začala zcela novou životní etapu. Bývalá Miss se nečekaně rozešla s otcem svých dvou dětí a manželem Jaroslavem Vítem, kterého si brala v roce 2011.

Krach vztahu byl pro všechny velikým překvapením a to hlavně proto, že se manželům teprve nedávno narodil syn Matěj.

Vítová se z rozchodu ale překvapivě rychle oklepala a na Českém plese se ukázala v celé své kráse.

Pauza od práce

"Letos jsem poprosila o pauzu. Bylo mi to nabídnuto, což mi moc lichotí, že by to už byla taková tradice. Což je vždycky velká výzva a příjemná práce. Ale mám doma malinkaté miminko a asi každá maminka pochopí, že jsem se chtěla jít hlavně bavit, a ne do práce," vysvětlila Iveta Vítová webu Expres, proč letos nepřijala nabídku na moderování plesu.

Ačkoliv je mateřská role velice náročná, čerstvá dvojnásobná maminka zatím zvládá vše na jedničku a to i díky tomu, že má mezi dětmi poměrně veliký časový odstup.

"Jsou od sebe skoro osm let. Já nejdříve děti chtěla mít hned po sobě, ať jsou z nich parťáci. Pak jsem šla ale do práce, ono se to prodlužovalo, pak Anetka už byla taková kamarádka. Ale teď už Anetka není jen kamarádka, ale i velká pomocnice," dodala Vítová.

Z Ivety Vítové je svobodná maminka